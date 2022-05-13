《日入而息》港首季經濟收縮下調全年預測，內地新增貸及社融大遜

《今天重點》

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本港首季ＧＤＰ按年跌４％，政府降全年增長預測至１－２％；首季基本通脹率１﹒６％，政府

維持全年預測２％不變

內地４月末Ｍ２增１０﹒５％高預期，Ｍ１增５﹒１％；內地４月新增人民幣貸款６４５４億元

，大遜預期；４月新增社融僅９０００億遠遜預期，按月暴減逾八成；中國社融存量同比增一成

，人民幣貸款餘額增４﹒４％

電盈（００００８）ＶｉｕＴＶ收視率獲大量提升，首季廣告收益錄雙位數增長；李澤楷稱視乎

需求考慮未來會否增加ＭＩＲＲＯＲ演唱會次數及門票

香港電訊（０６８２３）截至３月底５Ｇ滲透率達２４％，目標今年達三成或以上

電車公司申請加價，成人票價增４毫至３元

本港新增２９８宗確診，上環星月樓爆疫；本港再增３名患者離世，第五波累計９１４６人死亡

人行處罰７家拒收現金單位，罰款２０００元至４萬元；人行２２日百億逆回購利率持平，本周

投放３００億元；將穩增長放更突出位置，加大穩健貨幣政策力度

傳入境公民被無故剪護照，北京邊檢總站表示不實信息

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《即日市況》

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恒指全日高收５１８點報１９８９８，科指高收１７４點報４０３８

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《深滬股市》

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上海解封迎曙光，滬綜指收升０﹒９６％周漲２﹒８％

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《美元匯價》

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歐元料試２０１７年初低位１﹒０３４０

歐元最新報１﹒０３７７╱７９，日圓最新報１２８﹒９２╱９５

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《公司業績》

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陽光油砂（０２０１２）首季虧轉盈賺５６２３﹒２萬加元

日清食品（０１４７５）首季純利跌３％至９０３１﹒１萬元，不派息

第一上海（００２２７）３１９３萬元售體檢中心資產料賺１１３０萬元

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《公司資訊》

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電盈（００００８）ＶｉｕＴＶ收視率獲大量提升，首季廣告收益錄雙位數增長；李澤楷稱視乎

需求考慮未來會否增加ＭＩＲＲＯＲ演唱會次數及門票

香港電訊（０６８２３）截至３月底５Ｇ滲透率達２４％，目標今年達三成或以上

港鐵（０００６６）東鐵綫過海段５﹒１５通車，首班車清晨由會展站開出

傳匯控（００００５）展開內部分析回應拆亞洲業務，發言人拒評；匯豐推「與社區同行同打氣

」計劃，１８間分行變身打卡熱點

星展香港與中技投公司簽定１５００萬歐元過渡性綠色貸款協議

石四藥（０２００５）旗下藥品獲藥監局批准成為上市製劑使用的原料藥

領展（００８２３）擬以１１億元收購３個長三角物流資產

太平洋航運（０２３４３）主席兼執行董事唐寶麟退任

國壽（０２６２８）首四月原保費收入按年跌３％至３４３５億元人民幣

快手電商計劃扶持逾５００快品牌標桿，去年封禁主播商家２１萬人

澳能建設（０１１８３）附屬訂電動車充電合約，涵蓋３００個停車位

貝森金融（００８８８）已申請下周一起恢復買賣

新創建（００６５９）執行董事張展翔退休，７月起生效

中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份

李氏大藥廠（００９５０）附屬一藥物第ＩＩＩ期臨床試驗已完成患者入組

煤氣公司（００００３）推出總值１０００萬元餐飲券計劃，預計５萬家庭受惠

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《國企紅籌》

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華虹半導體（０１３４７）建議滬上市或籌１８０億元人民幣

中芯（００９８１）料次季度產量將減少５％，疫情和戰爭加劇結構性短缺

新華保險（０１３３６）首四月原保費收入按年增３﹒８％

雲南建投混凝土（０１８４７）馬正呂獲聘任為公司副總經理

金科服務（０９６６６）受託人日前購買４５萬股公司股份

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《神州民企》

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朗詩綠色地產（００１０６）附屬公司借入４５００萬美元貸款

據報融創（０１９１８）備好資金兌付「２０融創０１」首期一成本金

太陽城集團（０１３８３）及凱升控股（００１０２）齊停牌，以待公布併購消息

富力地產（０２７７７）４月總銷售收入按年跌５６％至４２﹒７億元人民幣

赤子城科技（０９９１１）主席全資控股公司增持１０萬股

世茂集團（００８１３）４月合約銷售按年跌７６％至６０﹒３億元人民幣

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《中國要聞》

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廣州南沙ＱＦＬＰ試點落地，引導外資投資南沙實體產業

據報內地最快月內出台新一輪汽車下鄉政策

國辦表示設紅綠燈促平台經濟健康發展，帶動更多就業

上交所將擴位證券簡稱，最長不超過１５個漢字

能源局表示大力發展風電和太陽能發電、水電等清潔能源

財政部下達學前教育發展資金２３０億，按年增１５％

兩部門表示做好農業生產發展，加強耕地保護和種業振興

發改委表示內蒙古對煤價超過合理區間上限企業開展調查

人行處罰７家拒收現金單位，罰款２０００元至４萬元；人行２２日百億逆回購利率持平，本周

投放３００億元；將穩增長放更突出位置，加大穩健貨幣政策力度

上海核酸採樣點檢測能力已達每日８００萬管以上

中國移民管理局表示中國停發護照、剪綠卡是假消息

上海約５０％規模以上工業企業已經復工

上海將有序恢復交通出行，超市商場有序恢復線下營業

上海冀月中社會面清零，明確「清零與基本清零」標準

國家統計局表示經濟受疫情衝擊明顯但影響屬階段性

浙江義烏鼓勵汽車消費，每輛車最高補貼１萬元

傳入境公民被無故剪護照，北京邊檢總站表示不實信息

廣州地區部分銀行對優質客戶房貸利率有優惠

內地去年互聯網保費收入增８％，車險結束兩年負增長

華為與黑龍江省政府簽戰略合作，落地區域總部

ＭＳＣＩ中國指數調整：廣汽集團等３３隻股票被納入

中國社融存量同比增一成，人民幣貸款餘額增４﹒４％

４月新增社融僅９０００億遠遜預期，按月暴減逾八成

內地４月新增人民幣貸款６４５４億元，大遜預期

內地４月末Ｍ２增１０﹒５％高預期，Ｍ１增５﹒１％

銀保監表示險資可投金融產品擴圍，自主決策空間提高；引導各大銀行年內「有序降低」撥備覆

蓋率

市監總局立案調查知網壟斷，因文獻刊發壟斷頻引爭議

財政部調整滬４類研發機構的進口免稅資格認定部門

３Ｍ中國回應被限制高消費：所涉案件已履行給付義務

銀保監擬試點特定養老儲蓄，四大行每家規模１００億

知網回應市監總局立案調查：以此為契機自查徹底整改

招商證券表示張慶辭任公司副總裁，王大雄辭任非執董

華虹半導體回應美方禁令：擁有美國商務部ＶＥＵ資格

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒３８％，報１５８３２﹒５４點

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《其他消息》

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南華早報表示為規避美制裁，李家超競選僅接受本地捐贈

政府擬月中提交架構重組議案，冀立會先成立小組審議

離島區議員曾秀好本月離世，議席懸空

歐頌賢涉選舉舞弊，罪成囚４個半月

本港４月份外匯基金境外資產減少１１９６億元

電車公司申請加價，成人票價增４毫至３元

本港首季ＧＤＰ按年跌４％，政府降全年增長預測至１－２％

生產力局與樹仁大學合作，提供實習及創科工作機會

梁文廣稱未來３年公屋平均輪候或升至６﹒５年

長沙灣通州街項目命名為「映岸」，涉２６２伙

深股通額度全日用８億元；滬股通額度全日用逾４７億元，外資淨流入近２１億元

屯門醫院對調遺體燒錯屍，４殮房職員停職

據報李嘉誠旗下維港投資於新加坡設辦事處

花旗集團委任鍾月英為香港區保險業務主管

駿隆表示４月回報下跌４﹒７％，人均蝕逾１１４８８元

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８１％，連升２周後回落

３香港５Ｇ網絡伸延至東鐵綫過海段

羅兵咸夥Ｘｃｃｅｌｅｒａｔｅ培育專才，解決網絡人才短缺問題

灣仔皇后大道東住宅地下周五招標，６月１７日截標

錦上路站柏瓏ＩＩ明起收票，折實入場費６２５萬元

首季基本通脹率１﹒６％，政府維持全年預測２％不變

首季樓市交投創２０１８年底最低，置業負擔指數處７１％高位

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《俄烏開戰》

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布林肯將赴歐參加北約會議，白宮支持芬蘭瑞典加盟

德國通過新法案，准政府緊急徵用能源公司設施和資產

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《新冠肺炎》

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本港新增２９８宗確診，上環星月樓爆疫

本港再增３名患者離世，第五波累計９１４６人死亡

Ｃｏａｃｈ母企料中國疫情封控解除後市場逐漸復甦

何栢良稱西環居民打齊針可放心外出用膳

內地疫情略反彈，昨增本土及無症狀逾２４００宗

台灣新增近６﹒５萬宗本土確診，４１宗死亡創新高

大新銀行大圍分行即日起暫停服務至另行通知

安徽黃山市徽州區發現一宗初步陽性，即實施靜態管理

涉造謠「北京未來三天靜默」，３８歲女子被捕

港大醫學院表示發放防疫訊息是負責做法，遺憾引起恐慌

社協表示調亂遺體近年罕見，料因疫情下死亡個案急增

社署明向康文署交還４間體育館，亞博暫託中心續運作

西環邨圍封強檢發現２２宗陽性個案

陳肇始稱屯門醫院殮房調亂遺體，涉人為問題無關疫情

袁國勇稱已築防重症屏障，高危者１１月或須打第５針

徐樂堅稱仍有４０萬六旬長者未打首針，呼籲接種疫苗

聶德權感謝港大陸佑堂社區疫苗接種中心團隊

新旺會多２人染疫涉３張波枱，其中一個環境樣本陽性

部分地區污水陽性，當局向居民等派２０萬快測包

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