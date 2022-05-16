《缸邊隨筆－石鏡泉》暫時性的通脹？

《缸邊隨筆》去年以來，美儲局一直謂通脹是暫時性的，我一直謂美儲局呃人，結果，大家

都知，「暫時」一暫，便站到４月的８﹒３％通脹率，市場懵了，結果就是美股跌到阿媽都唔認

得，之後怎了？



哈！到我講通脹是暫時性的了，我無咁叻，我是執高盛的口水尾啫。在４、５、６月美國通

脹仍處高位，到７月，美國通脹就會稍回下，這估有無根據，還是口大大，亂估？



通脹，是人富便物價貴的現象，如價貴人窮，便有價無市。貴價，始終會掉下，此所謂賤物

鬥窮人，怎知美國人窮不窮？看他們的碌卡記錄，該圖是據美儲局的消費者信貸數據，包括信用

卡、學生貸款、汽車貸款，並未包括房貸。美消費者共有約１６萬億美元債，隨著加息，美消費

者利息支出會增，不少美國人會只還最低額。此即利息支出會利疊利，這會抑壓了之後的美消費

，美國ＧＤＰ有７８％是由內部消費支持，當美消費減，美經濟增長亦會受壓，經濟上不去，通

脹一時下不來，便是滯漲。



對付「滯」要減息，對付「漲」要加息，美儲局怎辦？息要加定減？



從政治考慮，應是最好出口術，加息大棒高高舉起，以安民心，我做嘢㗎。所以拜登日前都

講通脹不可接受，但不接受又如何？會加息加至１０厘去遏８％的通脹嗎？（經濟學上是息要在

通脹２厘上，才可遏通脹）。



美儲局一直撐通脹是暫時的是撐早了一年，但如現時才講，就即是如高盛所講，便可以有機

會講中。如大家看到圖，也大概可以得出通脹似見頂，故目前的「高」通脹是暫時性的，插著鷹

毛的鮑威爾鴿，會否呻呢？



加強這個暫時性的，是上月的就業數據顯示拎失業救濟金的，又多人了，此即公司又再炒人

了，Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ，一家統計美國就業數據的私人公司，但又被華爾街信任的公司謂：



由於經濟前景不明朗，又加息、又通脹，不少美國公司開始停止擴張及要裁員，此即，美經

濟會縮。



中國也面對類似困局，會怎做？李克強總理上周有講話：



李克強：兩萬億！還有更大的一塊是它的兩倍！



這次規模性政策籌措的資金，可以說分兩大塊，一塊就是新增赤字和發行抗疫特別國債，共

兩萬億元；還有另外更大的一塊，就是減免社保費，有的國家叫工薪稅。動用失業保險結存，推

動國有商業銀行讓利，自然壟斷性企業降價，以降低企業的經營成本。這一塊加起來比前一塊，

大概是它的兩倍！



＊李克強：資金要直達地方直達基層直達民生＊



我們強調，政策資金要直達地方、直達基層、直達民生，省裏面，也就是「過路財神」。我

們現在，要採取一個特殊的轉移支付機制，這些錢要全部落到企業，特別是中小微企業；落到社

保、低保、失業、養老和特困人員身上。要建立實名制，這些都是有帳可查的，決不允許做假帳

，也決不允許偷樑換柱。我們會瞪大眼睛查，也歡迎社會監督。我們採取的措施，最終效果要讓

市場主體和人民群眾來認可。



＊李克強：疫情過後民生為要＊



我們人均收入是３萬元人民幣，但是有６億人每個月的收入也就１０００元。１０００元在

一個中等城市，可能租房都困難。現在又碰到疫情！疫情過後，民生為要。



＊李克強：沒有就業，那就是９億張吃飯的口；有了就業，就是９億雙可以創造巨大財富的手＊



就業是最大的民生，對於一個家庭來說，這是天大的事情。這幾天，我看中國政府網上的留

言，大概三分之一，都是談就業的。其中有一位農民工說，他５０多歲了，在外打工３０多年，

每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境；還有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了

；一些外貿企業，現在沒有訂單。對他們的困難，我們要給予救助，但是從根本上說，還是要幫

助他們就業。



中國有９億勞動力，沒有就業，那就是９億張吃飯的口；有了就業，就是９億雙可以創造巨

大財富的手！



＊李克強：回想改革開放之初，就一個「大碗茶」，解決了多少人的就業＊



人民群眾中有無窮創造力。回想改革開放之初，大批知青返城，就一個「大碗茶」，解決了

多少人的就業。前兩周我看到報道，我們西部有個城市，按照當地的規範，設置了３﹒６萬個流

動商販的攤位，結果一夜之間，有１０萬人就業！中國人民是勤勞的，中國市場也是，在不斷開

拓和升級的。



＊李克強：留住青山贏得未來＊



我們現在有１億２０００萬市場主體，他們就是青山，留住他們，就會贏得未來！



美國解困局靠錢、中國解困局是，又靠錢、又靠政策，投資者看完李克強的講話後，請不要

再光講，降準、降準了。



講完咁多都要「估」。



有估美股要再跌，在這個風雨飄搖日子，點部署？找防禦性股、公用股、民生物用股、高息

股、港股又如何？筆者欄日日都有得估，有興趣請看！《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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