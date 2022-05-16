《日出而作》歐美股反彈，納指升３﹒８％脫離熊市區

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３２１９６﹒６６ 升 ４６６﹒３６ １﹒４７
標普５００ ４０２３﹒８９ 升 ９３﹒８１ ２﹒３９
納斯達克 １１８０５﹒００ 升 ４３４﹒０４ ３﹒８２
倫敦富時１００ ７４１８﹒１５ 升 １８４﹒８１ ２﹒５５
法蘭克福ＤＡＸ １４０２７﹒９３ 升 ２８８﹒２９ ２﹒１０
巴黎ＣＡＣ ４０ ６３６２﹒６８ 升 １５６﹒４２ ２﹒５２
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒６７，歐元兌美
元１﹒０５１０
《公司業績》
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國藥科技（０８１５６）首三季虧損收窄至２３４１萬元，不派息
靛藍星（０８３７３）首季虧損收窄至４２萬坡元，不派息
ＳＤＭ教育（０８３６３）首季盈轉虧１３１３萬元，不派息
華泰瑞銀（０８００６）首季虧損擴至２０８８萬元，不派息
春能控股（０８４３０）首季虧損擴至１７３萬坡元，不派息
拉近網娛（０８１７２）首季虧損擴至１００９萬元，不派息
絲路能源（０８２５０）首三季虧損擴至１６０９萬元，不派息
首都金融（０８２３９）首季虧損擴至２５５９萬元，不派息
吉輝控股（０８０２７）首季純利８３萬坡元升７５％，不派息
恒泰裕集團（０８０８１）首季虧轉盈３９９萬元，不派息
國農金融（０８１２０）首季虧損擴至１３５９萬元，不派息
朝威控股（０８０５９）首季虧損收窄至４９６萬元，不派息
積木集團（０８１８７）首季虧損收窄至１４１萬元，不派息
環球美食（０８４９６）首三季盈轉虧４０萬坡元，不派息
匯財金融（０８０１８）首季虧損擴至３９８萬元，不派息
申酉控股（０８３７７）首季虧損收窄至５８１萬元，不派息
寶積資本（０８１６８）中期虧損收窄至３８３萬元，不派息
智昇（０８３７０）１５個月虧損擴至４３３８萬人幣，不派息
ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ（０８２３２）首季虧損收窄至１２０萬不派息
官醞控股（０８５１３）首季虧損擴至１９萬坡元，不派息
瀛晟科學（００２０９）經審核全年虧損１﹒４億元，較未審核虧損擴大
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《公司資訊》
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中國平安（０２３１８）首４個月保費收入３０３６億人幣升０﹒４％
嘉年華國際（００９９６）接聯交所４項股份復牌指引
英皇證券（００７１７）提供２１００萬元貸款，首月利息１１﹒３６％
中薇金融（００２４５）接獲聯交所６項復牌指引
南戈壁（０１８７８）利息及管理費逾７９３萬美元獲准延期付
ＩＤＧ能源投資（００６５０）主席王靜波不任首席執行官，劉二壯接任
中泛控股（００７１５）終止出售美國夏威夷州物業
透雲生物（０１３３２）正申報萊茵衣藻作新食品原料
新確科技（０１０６３）申請香港經營虛擬資產交易平台牌照
蔚來（０９８６６）介紹形式新加坡二次上市，料本月２０日起買賣
利特米（０１９３６）８８４萬令吉贖回債券基金，料蝕２６萬令吉
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《國企紅籌》
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中國國航（００７５３）４月乘客人數同比跌８４％
南方航空（０１０５５）４月載客人數同比跌８１％
中國船舶租賃（０３８７７）獲授最多１﹒０４億美元有抵押定期貸款
ＴＣＬ電子（０１０７０）１﹒４億元購股權投資公司
眾安在綫（０６０６０）４個月保費收入逾６６億人幣，同比升１２％
長安仁恒（０８１３９）首季盈轉虧１７３萬人幣不派息
上實環境（００８０７）首季盈利１﹒８億人幣升１０％
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《神州民企》
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銀城國際（０１９０２）４月銷售額１６億人幣，同比跌５７％
銀建國際（００１７１）主席朱慶淞由行政總裁調任聯席行政總裁
禹洲集團（０１６２８）堅道物業收要約對價逾６億元
飛揚集團（０１９０１）合營元宇宙平台最高１﹒４８億人幣，訂備忘
雅居樂（０３３８３）回購及轉售６９２萬張債券，票面息改６﹒５％
德信中國（０２０１９）派末期股息，每股８﹒７５分人幣
匯銀控股（０１１７８）擬提交申請，覆核取消上市決定
綠葉製藥（０２１８６）分拆博安生物主板上市，提交申請
港航科技（０１７２５）獲納ＭＳＣＩ中國小型股指數
中升控股（００８８１）１９６１萬元回購３９萬股
大豐港（０８３１０）首季虧損擴至２１８６萬，不派息
盛龍錦秀（０８４８１）首季盈轉虧３８５萬人幣不派息
萬成（０８２９１）首季虧損降至３９０萬人幣，不派息
藍港互動（０８２６７）首季虧損擴至１３１５萬人幣，不派息
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《中國要聞》
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上海今日起將分階段推動復商復市
中證監表示藥明康德股東違規減持，罰款２億元人幣
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《俄烏開戰》
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芬蘭政府正式決定加入北約，料周三遞交申請
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《匯市走勢》
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美匯指數連升６周至１０４﹒４６，日圓停止９周跌勢
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《國際要聞》
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美國連日爆少數族裔槍擊案，台灣教會遇襲１死５傷
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《樓市鬆綁》
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人行減首置按息托
市，分析稱中央欲
刺激房地產需求
人行銀保監出手救
市，首套房貸款利
率下限降２０點子
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《神州債市》
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專家料中國第二季
專項債發行規模或
超２萬億人幣
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