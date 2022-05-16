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即市新聞

16/05/2022 07:46

《日出而作》歐美股反彈，納指升３﹒８％脫離熊市區

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３２１９６﹒６６　升　４６６﹒３６　１﹒４７
　　標普５００　　　　　４０２３﹒８９　升　　９３﹒８１　２﹒３９
　　納斯達克　　　　　１１８０５﹒００　升　４３４﹒０４　３﹒８２
　　倫敦富時１００　　　７４１８﹒１５　升　１８４﹒８１　２﹒５５
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４０２７﹒９３　升　２８８﹒２９　２﹒１０
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６３６２﹒６８　升　１５６﹒４２　２﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒６７，歐元兌美
元１﹒０５１０
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國藥科技（０８１５６）首三季虧損收窄至２３４１萬元，不派息　　　
　　靛藍星（０８３７３）首季虧損收窄至４２萬坡元，不派息　　　　　　
　　ＳＤＭ教育（０８３６３）首季盈轉虧１３１３萬元，不派息　　　　　
　　華泰瑞銀（０８００６）首季虧損擴至２０８８萬元，不派息　　　　　
　　春能控股（０８４３０）首季虧損擴至１７３萬坡元，不派息　　　　　
　　拉近網娛（０８１７２）首季虧損擴至１００９萬元，不派息　　　　　
　　絲路能源（０８２５０）首三季虧損擴至１６０９萬元，不派息　　　　
　　首都金融（０８２３９）首季虧損擴至２５５９萬元，不派息　　　　　
　　吉輝控股（０８０２７）首季純利８３萬坡元升７５％，不派息　　　　
　　恒泰裕集團（０８０８１）首季虧轉盈３９９萬元，不派息　　　　　　
　　國農金融（０８１２０）首季虧損擴至１３５９萬元，不派息　　　　　
　　朝威控股（０８０５９）首季虧損收窄至４９６萬元，不派息　　　　　
　　積木集團（０８１８７）首季虧損收窄至１４１萬元，不派息　　　　　
　　環球美食（０８４９６）首三季盈轉虧４０萬坡元，不派息　　　　　　
　　匯財金融（０８０１８）首季虧損擴至３９８萬元，不派息　　　　　　
　　申酉控股（０８３７７）首季虧損收窄至５８１萬元，不派息　　　　　
　　寶積資本（０８１６８）中期虧損收窄至３８３萬元，不派息　　　　　
　　智昇（０８３７０）１５個月虧損擴至４３３８萬人幣，不派息　　　　
　　ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ（０８２３２）首季虧損收窄至１２０萬不派息　
　　官醞控股（０８５１３）首季虧損擴至１９萬坡元，不派息　　　　　　
　　瀛晟科學（００２０９）經審核全年虧損１﹒４億元，較未審核虧損擴大
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　中國平安（０２３１８）首４個月保費收入３０３６億人幣升０﹒４％　
　　嘉年華國際（００９９６）接聯交所４項股份復牌指引　　　　　　　　
　　英皇證券（００７１７）提供２１００萬元貸款，首月利息１１﹒３６％
　　中薇金融（００２４５）接獲聯交所６項復牌指引　　　　　　　　　　
　　南戈壁（０１８７８）利息及管理費逾７９３萬美元獲准延期付　　　　
　　ＩＤＧ能源投資（００６５０）主席王靜波不任首席執行官，劉二壯接任
　　中泛控股（００７１５）終止出售美國夏威夷州物業　　　　　　　　　
　　透雲生物（０１３３２）正申報萊茵衣藻作新食品原料　　　　　　　　
　　新確科技（０１０６３）申請香港經營虛擬資產交易平台牌照　　　　　
　　蔚來（０９８６６）介紹形式新加坡二次上市，料本月２０日起買賣　　
　　利特米（０１９３６）８８４萬令吉贖回債券基金，料蝕２６萬令吉　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國國航（００７５３）４月乘客人數同比跌８４％　　　　　　　　
　　南方航空（０１０５５）４月載客人數同比跌８１％　　　　　　　　
　　中國船舶租賃（０３８７７）獲授最多１﹒０４億美元有抵押定期貸款
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）１﹒４億元購股權投資公司　　　　　　　
　　眾安在綫（０６０６０）４個月保費收入逾６６億人幣，同比升１２％
　　長安仁恒（０８１３９）首季盈轉虧１７３萬人幣不派息　　　　　　
　　上實環境（００８０７）首季盈利１﹒８億人幣升１０％　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　銀城國際（０１９０２）４月銷售額１６億人幣，同比跌５７％　　　
　　銀建國際（００１７１）主席朱慶淞由行政總裁調任聯席行政總裁　　
　　禹洲集團（０１６２８）堅道物業收要約對價逾６億元　　　　　　　
　　飛揚集團（０１９０１）合營元宇宙平台最高１﹒４８億人幣，訂備忘
　　雅居樂（０３３８３）回購及轉售６９２萬張債券，票面息改６﹒５％
　　德信中國（０２０１９）派末期股息，每股８﹒７５分人幣　　　　　
　　匯銀控股（０１１７８）擬提交申請，覆核取消上市決定　　　　　　
　　綠葉製藥（０２１８６）分拆博安生物主板上市，提交申請　　　　　
　　港航科技（０１７２５）獲納ＭＳＣＩ中國小型股指數　　　　　　　
　　中升控股（００８８１）１９６１萬元回購３９萬股　　　　　　　　
　　大豐港（０８３１０）首季虧損擴至２１８６萬，不派息　　　　　　
　　盛龍錦秀（０８４８１）首季盈轉虧３８５萬人幣不派息　　　　　　
　　萬成（０８２９１）首季虧損降至３９０萬人幣，不派息　　　　　　
　　藍港互動（０８２６７）首季虧損擴至１３１５萬人幣，不派息　　　
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海今日起將分階段推動復商復市　　　　　　　　
　　中證監表示藥明康德股東違規減持，罰款２億元人幣
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　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　芬蘭政府正式決定加入北約，料周三遞交申請
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美匯指數連升６周至１０４﹒４６，日圓停止９周跌勢
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　美國連日爆少數族裔槍擊案，台灣教會遇襲１死５傷
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　　　　　　　　　　　　　　《樓市鬆綁》　
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　　人行減首置按息托
　　市，分析稱中央欲
　　刺激房地產需求　
　　人行銀保監出手救
　　市，首套房貸款利
　　率下限降２０點子
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　　　　　　　　　　　　　　《神州債市》　
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　　專家料中國第二季
　　專項債發行規模或
　　超２萬億人幣　　
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