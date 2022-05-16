《外資精點》摩通轉態調升多隻中資科網股目標價，稱行業不確定降

《經濟通通訊社１６日專訊》摩根大通發表研報指，經過重新檢視內地互聯網板塊短期及長

期基本面前景後，認為近期在國務院會議、中央政治局會議、中證監及人行會議的表述下，互聯

網行業的不確定性有所減弱，認為科網股現時進入第二階段投資進程，因而上調多隻股份評級及

目標價。

該行一口氣將騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、網易（０９９９９）、阿里巴巴

（０９９８８）的評級由「減持」上調至「增持」，目標價也分別大幅上調至４７０元、２２０

元、１８５元及１３０元；京東（０９６１８）和嗶哩嗶哩（０９６２６）的評級則由「減持」

上調至「中性」，目標價升至２３５元和１４７元。

摩通預計，首批跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告將會較落後一

至兩個季度才反彈。看好股份依次序為美團、網易、騰訊、快手（０１０２４）、阿里巴巴及只

於美國上市的拼多多。

摩通曾在３月發表研究報告，直指中國互聯網板塊在６至１２個月內「不可投資」，並下調

多隻中資科網股目標價及評級。研報在市場引起很大震盪，亦令科技股遭拋售。不過，時隔近兩

個月，外電引述知情人士出面解畫，透露這份報告本來應該「不見天日」，摩通經調查得出結論

，指是因為編輯方面的錯誤。（ａｃ）



表列摩通對中資科網股的最新評級及目標價

股份 評級 目標價（元）

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騰訊（００７００） 減持→增持 ２６５→４７０

美團（０３９０） 減持→增持 １０５→２２０

網易（０９９９９） 減持→增持 ９３→１８５

阿里巴巴（０９９８８） 減持→增持 ７５→１３０

快手（０１０２４） 增持 １２０→１１５

京東（０９６１８） 減持→中性 １５５→２３５

嗶哩嗶哩（０９６２６） 減持→中性 １１６→１４７

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