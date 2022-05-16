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即市新聞

16/05/2022 16:07

《外資精點》摩通轉態調升多隻中資科網股目標價，稱行業不確定降

　　《經濟通通訊社１６日專訊》摩根大通發表研報指，經過重新檢視內地互聯網板塊短期及長
期基本面前景後，認為近期在國務院會議、中央政治局會議、中證監及人行會議的表述下，互聯
網行業的不確定性有所減弱，認為科網股現時進入第二階段投資進程，因而上調多隻股份評級及
目標價。
　　該行一口氣將騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、網易（０９９９９）、阿里巴巴
（０９９８８）的評級由「減持」上調至「增持」，目標價也分別大幅上調至４７０元、２２０
元、１８５元及１３０元；京東（０９６１８）和嗶哩嗶哩（０９６２６）的評級則由「減持」
上調至「中性」，目標價升至２３５元和１４７元。
　　摩通預計，首批跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告將會較落後一
至兩個季度才反彈。看好股份依次序為美團、網易、騰訊、快手（０１０２４）、阿里巴巴及只
於美國上市的拼多多。
　　摩通曾在３月發表研究報告，直指中國互聯網板塊在６至１２個月內「不可投資」，並下調
多隻中資科網股目標價及評級。研報在市場引起很大震盪，亦令科技股遭拋售。不過，時隔近兩
個月，外電引述知情人士出面解畫，透露這份報告本來應該「不見天日」，摩通經調查得出結論
，指是因為編輯方面的錯誤。（ａｃ）
　
表列摩通對中資科網股的最新評級及目標價
　　　　　　股份　　　　　　　評級　　　目標價（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　騰訊（００７００）　　減持→增持　２６５→４７０
　　　美團（０３９０）　　　減持→增持　１０５→２２０
　　　網易（０９９９９）　　減持→增持　９３→１８５　
　　阿里巴巴（０９９８８）　減持→增持　７５→１３０　
　　　快手（０１０２４）　　　增持　　　１２０→１１５
　　　京東（０９６１８）　　減持→中性　１５５→２３５
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　減持→中性　１１６→１４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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