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即市新聞

16/05/2022 09:54

《一周攻略－周進略》小注可怡情，輕倉免被綁

　　《一周攻略》一如４月時的建議，維持低倉位低槓桿輕鬆上陣的看法，不要勉強撈底博反彈
，也不必刻意求冷，在易跌難升的市況挑個股，最終效果應勝於胡亂入市。
　　事實上，過去數星期，事態發展如何，正好印證了上述看法有效。
　　是的，股市不是沒有反彈，美股固然在連跌多天之後，偶有出現單日轉向，令投資者振奮的
時候，港股亦然。
　
＊不肯認賠，自欺欺人＊
　
　　然而，更多的卻是好景不常，即使高開了，持續不了多久，還是要回過頭來，收窄升幅事小
，全日計由升轉跌，才是技術走勢上真的不濟，已非純粹高開低收四字或陰燭（陰線）可概括之

　　顯而易見，投資者面對兩難，手上有的已經不是兩三年前的紙上富貴，更多的是浮動損失。
說是紙上或浮動，好像事不關己，輕描淡寫似的，其實只是自欺欺人，因為拿到市場去，就只是
值那麼的一個價。
　
＊禍兮福所倚，福兮禍所伏＊
　
　　究其因，有點兒溫水煮蛙，一兩年前的疫情沒什麼大問題，因為突如其來的危機，大家心裏
有數，定有官方救災的後著，財政政策和貨幣政策的刺激都不會少。
　　反倒是危機漸退，本來已經要量？退市縮表正常化，如今多了一個數十年來的通脹高位，正
是禍兮福所倚，福兮禍所伏，之前一味向前衝，如今已無退路。
　
＊人人望平手，跌市自急休＊
　
　　兩難的是，如今拋掉是認賠，但難道不可等稍後回升，少虧一點，甚至不用虧？
　　凡人都有如此心情，自然減慢了估值殺下去的速度，同時也拖慢了之後回升的步伐。
　　是的，整體易跌難升，正是每有好消息，大家有空檔便馬上減持，而不能相信升勢持續可以
再耐心等候，當然更不會繼續買上去。
　
＊加半厘眾望所歸＊
　
　　此之所以，撇除小部分可以由今年頭都冷靜不加倉，甚至在風險管理上嚴格律己者，普遍的
投資者目前仍然在掙扎中，人同此心，心同此理，急不得。
　　　維持看法，即使多有一試之企圖，小注怡情、輕裝上陣，不要把自己逼得透不過氣來，畢
竟美聯儲才剛運用期望管理，把加息半厘深刻地成為眾望所歸的既成事實，短期內不會鬆綁。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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