《一周攻略－周進略》小注可怡情，輕倉免被綁

《一周攻略》一如４月時的建議，維持低倉位低槓桿輕鬆上陣的看法，不要勉強撈底博反彈

，也不必刻意求冷，在易跌難升的市況挑個股，最終效果應勝於胡亂入市。

事實上，過去數星期，事態發展如何，正好印證了上述看法有效。

是的，股市不是沒有反彈，美股固然在連跌多天之後，偶有出現單日轉向，令投資者振奮的

時候，港股亦然。



＊不肯認賠，自欺欺人＊



然而，更多的卻是好景不常，即使高開了，持續不了多久，還是要回過頭來，收窄升幅事小

，全日計由升轉跌，才是技術走勢上真的不濟，已非純粹高開低收四字或陰燭（陰線）可概括之

。

顯而易見，投資者面對兩難，手上有的已經不是兩三年前的紙上富貴，更多的是浮動損失。

說是紙上或浮動，好像事不關己，輕描淡寫似的，其實只是自欺欺人，因為拿到市場去，就只是

值那麼的一個價。



＊禍兮福所倚，福兮禍所伏＊



究其因，有點兒溫水煮蛙，一兩年前的疫情沒什麼大問題，因為突如其來的危機，大家心裏

有數，定有官方救災的後著，財政政策和貨幣政策的刺激都不會少。

反倒是危機漸退，本來已經要量？退市縮表正常化，如今多了一個數十年來的通脹高位，正

是禍兮福所倚，福兮禍所伏，之前一味向前衝，如今已無退路。



＊人人望平手，跌市自急休＊



兩難的是，如今拋掉是認賠，但難道不可等稍後回升，少虧一點，甚至不用虧？

凡人都有如此心情，自然減慢了估值殺下去的速度，同時也拖慢了之後回升的步伐。

是的，整體易跌難升，正是每有好消息，大家有空檔便馬上減持，而不能相信升勢持續可以

再耐心等候，當然更不會繼續買上去。



＊加半厘眾望所歸＊



此之所以，撇除小部分可以由今年頭都冷靜不加倉，甚至在風險管理上嚴格律己者，普遍的

投資者目前仍然在掙扎中，人同此心，心同此理，急不得。

維持看法，即使多有一試之企圖，小注怡情、輕裝上陣，不要把自己逼得透不過氣來，畢

竟美聯儲才剛運用期望管理，把加息半厘深刻地成為眾望所歸的既成事實，短期內不會鬆綁。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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