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即市新聞

16/05/2022 09:09

《套期保值－蕭猷華》加密貨幣暴跌，薩爾瓦多瀕主權債務違約風險

　　《套期保值》上周，加密貨幣出現「幣災」，比特幣由３４０００美元跌至２６５００美元
，一周跌幅達２２％，由去年１１月的歷史高位６９０００美元，跌幅超過６０％；其他加密貨
幣也受到嚴重打擊，特斯拉首席執行官馬斯克鍾情的狗狗幣，上周四（１２日）單日跌超過
３２％。

　　曾幾何時，有財經記者朋友問我，加密貨幣是避險資產之一，如何看前景？我答，加密貨幣
絕對不是避險工具，是風險非常高的投資。而且，近幾年加密貨幣的走勢，與美股方向大致相同
，只是升跌時間性有差異，特別與納斯達克指數走勢更相似。面對美國加息、美聯儲收緊流動性
、美元強，預期投資者會避開波動大的加密貨幣。

　　另一方面，近年積極投資加密貨幣的薩爾瓦多政府，去年９月，宣布用比特幣作為國家法定
貨幣，亦成為全球首個國家承認比特幣為法定貨幣的政府。自從該國首次購買比特幣以來，價格
累計下跌４５％，帳面虧損４０００萬美元，較薩爾瓦多政府在６月１５日前，償還債券利息
３８００萬
美元還要多。此外，該國今年需要支付債券持有人的利息共３﹒８億美元。

　　自從薩爾瓦多承認比特幣為法定貨幣以來，該國的信用違約互換ＣＤＳ息差上升２０％，意
味在未來五年債務違約風險達到９０％。國際評級公司惠譽，將薩爾瓦多債務評級由Ｂ－下調至
ＣＣＣ，即垃圾級別，原因是該國使用比特幣作為法定貨幣潛在巨大風險。薩爾瓦多信用評級被
調低，削弱該國再融資的能力。
　　薩爾瓦多政府面對債務到期，會否拋售比特幣作償還利息？若然，比特幣價格將進一步下跌
。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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