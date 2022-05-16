《套期保值－蕭猷華》加密貨幣暴跌，薩爾瓦多瀕主權債務違約風險

《套期保值》上周，加密貨幣出現「幣災」，比特幣由３４０００美元跌至２６５００美元

，一周跌幅達２２％，由去年１１月的歷史高位６９０００美元，跌幅超過６０％；其他加密貨

幣也受到嚴重打擊，特斯拉首席執行官馬斯克鍾情的狗狗幣，上周四（１２日）單日跌超過

３２％。



曾幾何時，有財經記者朋友問我，加密貨幣是避險資產之一，如何看前景？我答，加密貨幣

絕對不是避險工具，是風險非常高的投資。而且，近幾年加密貨幣的走勢，與美股方向大致相同

，只是升跌時間性有差異，特別與納斯達克指數走勢更相似。面對美國加息、美聯儲收緊流動性

、美元強，預期投資者會避開波動大的加密貨幣。



另一方面，近年積極投資加密貨幣的薩爾瓦多政府，去年９月，宣布用比特幣作為國家法定

貨幣，亦成為全球首個國家承認比特幣為法定貨幣的政府。自從該國首次購買比特幣以來，價格

累計下跌４５％，帳面虧損４０００萬美元，較薩爾瓦多政府在６月１５日前，償還債券利息

３８００萬

美元還要多。此外，該國今年需要支付債券持有人的利息共３﹒８億美元。



自從薩爾瓦多承認比特幣為法定貨幣以來，該國的信用違約互換ＣＤＳ息差上升２０％，意

味在未來五年債務違約風險達到９０％。國際評級公司惠譽，將薩爾瓦多債務評級由Ｂ－下調至

ＣＣＣ，即垃圾級別，原因是該國使用比特幣作為法定貨幣潛在巨大風險。薩爾瓦多信用評級被

調低，削弱該國再融資的能力。

薩爾瓦多政府面對債務到期，會否拋售比特幣作償還利息？若然，比特幣價格將進一步下跌

。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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