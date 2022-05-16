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即市新聞

16/05/2022 09:05

《專家之言－葉尚志》中短期關注美股能否止跌，港股或將更展彈性

　　《專家之言》５月１３日，港股又再展現彈性，逐步轉為跌一天漲一天的重新建立穩定性狀
態。恒指漲了有接近５２０點，又向上回試至２００００點整數關，而２０７００點依然是目前
的中短期好淡分水線所在。市場近日對於港匯觸及弱方保證以及人民幣兌美元的走貶，都表現出
高度的關注，消息也對市場氣氛構成了影響。然而，正如我們指出，港匯目前的弱勢主要是受到
套息交易活動所致，暫時未見有出現資金根本性外流的趨勢，至於人民幣的適度貶值，也是對內
地整體出口有利的。因此，對於港匯以及人民幣走弱對股市的打擊，建議暫時不宜過分悲觀看淡
，反而是美股的跌勢止住了沒有，是我們中短期操作上的更大關注點。如果美股能夠出現超跌後
回穩的話，估計港股的彈性將可更加的展現。

＊新能源車領漲，沽空比例略回落但仍超標＊

　　恒指出現高開高走，在盤中曾一度上升５４５點高見１９９２５點，指數股普遍呈現彈性，
其中，新能源汽車出現領漲，比亞迪股份（０１２１１）、理想汽車（０２０１５）以及蔚來
（０９８６６），都漲了逾５％，而小鵬汽車（０９８６８）更是漲了有８﹒２７％。恒指收盤
報１９８９９點，上升５１８點或２﹒６７％。國指收盤報６８０７點，上升２１２點或
３﹒２１％。另外，港股主板成交量有１１６６億多元，而沽空金額有２１７﹒１億元，沽空比
例略為回落至１８﹒６１％但仍超標。至於升跌股數比例是１１４８：４５１，日內漲幅超過
１２％的股票有４６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３０隻。港股通繼續錄得有接近３５億
元的淨流入。

＊人幣適度貶值有利出口，惟７算以上要警惕＊

　　參考在２００５年人民幣匯率機制形成之後，人民幣兌美元曾出現了三波比較明顯的貶值（
包括目前這一波）。第一波在２０１４年、第二波在２０１８年，而對比同期Ａ股上綜指的表現
，可以發現在人民幣走貶的同時，上綜指是出現了上升的趨勢的。可能是因為中國是製造業大國
，人民幣的適度貶值對出口有利，因而Ａ股也可受惠。所以，對於人民幣目前的有序貶值，建議
不宜過分悲觀，反過來，可能是一個機會。另一方面，按前兩波人民幣的行情來看，７算可以視
作為一個臨界警戒線，目前仍未到（美元兌人民幣最新報６﹒８左右）。如果後續美元兌人民幣
走到了７算以上的話，到時候就可能要提高警惕性了。《第一上海首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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