【新冠肺炎】北韓新增愈３９萬疑似個案，金正恩下令軍隊協助防疫

《經濟通通訊社１６日專訊》北韓官媒朝中社報道，該國周日（１５日）新增約３９﹒３萬
名發燒患者，多８人病死，累計死亡人數增至５０人。領袖金正恩同日主持勞動黨政治局緊急協
商會議，討論新冠防疫措施。金正恩批評藥店防疫物資供應不足，下令人民軍協助穩定平壤市藥
品供應。（ｊｆ）
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