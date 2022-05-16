《台股攻略－黃振宇》美股觸底反彈，台股上試萬六點關口

《台股攻略》美股上周五（１３日）反彈高收，台股加權指數今日（１６日）曾重上

１６０００點關口，最多升２００點，惟高位沽壓湧現，升幅收窄，金融及航運股表現疲弱，指

數最終收１５９０１點，升６８點，成交金額為新台幣２３８９﹒６６億元，三大法人淨賣出新

台幣１６﹒２７億元。



電子權值股方面，延續反彈格局，台積電收新台幣５２０元，升１﹒８％；鴻海收新台幣

１０４﹒５元，微升０﹒５％；聯發科則走弱，收新台幣８２５元，跌２﹒１％；矽力 ＫＹ漲

停，研華升３﹒５％，瑞昱及南亞科均升超過２％，聯電、台達電及日月光投控均升０﹒４％至

１﹒２％。全球傳動今年首季獲利亮眼，股價開盤不久後直奔漲停，領軍傳動元件股上揚，直得

升４﹒２％，上銀升２﹒６％。市場傳出，海運價格於下半年下跌，消息令航運股回落，貨櫃三

雄的長榮收新台幣１３７﹒５元，跌４﹒２％；陽明及萬海分別收新台幣１１９元及１４８元，

均跌３﹒６％。航空雙雄方面，長榮航則升１﹒４％，華航無起跌。伺服器機殼大廠勤誠今日召

開法說會，其總經理稱由於中國因應疫情進行封控，東莞及昆山廠相繼停工，料４月訂單達成率

僅五成，此外，集團目前已全面復工及加緊生產，並預計全年收入按年增一成的新高目標維持不

變。中華紙漿受到運輸費用高漲及原物料成本攀升影響，今年首季營業淨利虧損 新台幣１﹒５

億元，按季減達５３﹒２％，預期第二季紙漿價格仍將持續上漲。



近日美股觸底反彈，部份電子股回升，若投資氣氛轉好及成交量回升，才有望帶動台股重上

萬六點關口。建議短期留意三大法人動向，投資保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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