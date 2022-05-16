《窩輪豪情－梁業豪》低位有承接力，惟升勢尚待確認

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、

能源業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為新

地（０００１６）、快手（０１０２４）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權證或

牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中

國平安（０２３１８）、交通銀行（０３３２８）與建設銀行（００９３９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地產建築業與資訊科技業。此

外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為新地、快手與美團，可用作

奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應

參考的股票，則宜首選交通銀行、ＥＳＲ（０１８２１）與中國平安。

上周五（１３日）晚美股於科技股買盤的帶動下，顯著回升，令港股跌浪底已經出現的機會

略增。本欄依然認為，港股可繼續跑贏美股，特別是本港科技股可跑贏美國科技股。上周末前港

股於低位尚算有不俗的承接力；然而，須待更多主動買盤入市，我們才可假設短期大型反彈浪或

新升浪已經開始。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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