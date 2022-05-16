《談國論企－黎偉成》銀行４月份減貸受困疫情及經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款增長淨額，於２０２２年４月份同比大

幅減少約五成六，不僅受到疫情在境內多個城市頻發之困，更面對歐美經濟需求顯著回落的壓力

，相信人民銀行會強化貨幣政策與財政攻策協調聯動，支持和確保工商各業和居民的資金需求，

使國民經濟可以達致中央經濟工作會議定調的「穩字當頭，穩中有進」發展。國內生產總值

ＧＤＰ全年能夠達５﹒５％的增幅，肯定是不錯的表現矣。



＊住戶住宅消費經營借貸皆減料疫後改善＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年４月份僅達６４５４億元（見表一），較２０２１年同期少增８２３１億元或５５﹒９％，更

遠遜於３月份達３﹒１３萬億元上升１４﹒６％的發展態勢。此使貸款於２０２２年１－４月份

累計８﹒９９萬億元，同比減少１﹒６４％，比２０２１年前４個月的９﹒１４萬億元尚增

３﹒８６％情況更差。

銀行貸款增量明顯減低，乃受困於內與外的多個負面因素。先談（甲）內因，主要問題在於

疫情頻發，並在北京、上海以至廣州、深圳等多個主要城市，此（一）使住戶貸款於２０２２年

４月份淨減少２１７０億元（見表二，下同）。此可從人民銀行於是月更首次發布對住戶貸款的

細項，便見疫情對居民生活所造成的負面影響，特別是（Ｉ）消費貸款淨減少１０４４億元，而

２０２１年４月份尚有淨增８１７億元，顯示多地因惡疫封區檢測對居民消費有壓抑的效應。

以及住戶的（ＩＩ）購買住宅貸款淨減少６０５億元，而上年同期則淨增３４１７億元；

（ＩＩＩ）經營性質的貸款，淨減少５２１億元，非２０２１年４月份之淨增１０４８億元。

即使住戶貸款表現不濟，惟上海市決定於５月１６日有序推出復商復市，意味疫情再度受控

，情況該大有改善。還有，數據顯居民於一季度的就業和收入皆穩定增加，該使個人消費、投資

和經營重現活力。

至於（二）對企（事）業單位的貸款，即使在２０２２年４月份尚有淨增長５７８４億元，

但同比卻減少２３﹒４％，還可以的是減幅較２０２１年４月份的２１﹒０２％只是多減

２﹒３２個百分點，其中中短期的融資需求穩定，特別是（１）票據融資，期內淨增５１４８億

元，同比增長８９﹒８９％，扭轉２０２１年同期減少３０﹒６６％至僅為２７１１億元之況；

和（２）短期貸款減少１９４８億元，少減９﹒２６％，相對於上年同期所減２１４７億元而大

幅增減３３﹒６倍，情況亦堪稱有所回穩。可解讀為，企業要增加現金流，應付日常開支，抵業

務收入放緩之壓。

但企業的（３）中長期貸款淨增２６５２億元，同比減少５９﹒８％，不僅受困疫情，更深

為歐美經濟和需求疲憊不堪的劣況有關。相信中國的企業固投會較為疲弱。



＊企業固投減少暫為常態短線融資強烈＊



惹人注目的，是人行最新披露的（乙）該行的財政狀況：（Ａ）人民銀行結存利潤上繳進度

靠前發力，於２０２２年以來已上繳８０００億元，預期全年上繳將超過１﹒１萬億元，直接增

強財政可用財力。（Ｂ）財政性存款於４月份增加４１０億元，少增５３６７億元，體現貨幣政

策及財政政策協調聯動，支持助企紓困、穩就業保民生，共同發力穩定宏觀經濟。

相信銀行業的信貸會重拾升軌，因中央相當積極支持經濟穩中有進發展：中共中央政治局於

２０２２年４月２９日召開的會議，強調「要堅持辦好自己的事」，並明確要求「疫情要防住、

經濟要穩定、發展要安全」，而所指出的「要堅持辦好自己的事」，乃加快構建新發展格局，堅

定不移深化供給側結構性改革，用改革的辦法解決發展中的問題，加快實現高水平科技自立自強

，建設強大而有韌性的國民經濟循環體系。和要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來

華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤。

國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》，對國內生產總值ＧＤＰ增長

於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，即使明顯低於２０２１年的８﹒１％升幅，已算是難得

的相對樂觀的預期。繼續造好常態化疫情防控，為其中重要政策性工作。《資深財經評論員 黎

偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸

款變化

淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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４月２０２２ ６４５４萬 －５５﹒９０％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６０％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５０％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ ＋１９﹒７７％ １７﹒５４萬 ＋３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ＋２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ＋４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ＋８﹒８０％ １３﹒８４萬 ＋６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 ＋１７﹒１０％ １２﹒７６萬 ＋５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５０萬 ＋１﹒３５％ １０﹒６４萬 ＋３﹒５０％

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２％ ９﹒１４萬 ＋３﹒８６％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０％ １６﹒８１萬 ＋４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８０％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０％ １３﹒５３萬 ＋６﹒９０％

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減

）

２０２４年４月 ２０２１年４月

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住戶貸款 減２８３ 增５２８３ ＋２０﹒７８％

短期 減６０５ 增３６５ －３３﹒６０％

中長期 減１０４４ 增４９１８ ＋１２﹒１０％

經營 減５２１

企（事）業單位 增５７８４ －２３﹒４０％ 增７５５２ －２１﹒０２％

短期 減１９４８ －９﹒２６％ 減２１４７ ＋３３﹒６０％

中長期 增２６５２ －５９﹒８０％ ６６０５ ＋１９﹒０７％

票據融資 增５１４８ ＋８９﹒８９％ 增２７１１ －３０﹒６６％

非銀行業金融機構 增１３７９ －９﹒９８％ 增１５３２ ＋２﹒７９％

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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