恒指開市重上兩萬關，碧桂園高開７％，阿里升近５％

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指今天開市重上兩萬關，高開２３２點報２０１３１，升

１﹒１７％，主板成交１７﹒７０億元。國企指數報６９１２，升１０５點或升１﹒５５％。恒

生科技指數報４１３４，升９５點或升２﹒３７％。

人民銀行及銀保監公布，首套房的貸款利率調整為不低於相應期限貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）減２０個基點，按目前５年期以上ＬＰＲ為４﹒６％計算，新政策下首套房貸利率可

低至４﹒４％。這是人行２０１９年８月將個人住房貸款利率切換為「ＬＰＲ加點」模式後，首

次對利率下限進行調整。

內房股開市造好，碧桂園（０２００７）現價升７﹒４７％，報４﹒７５元，該股成交約

１５８萬股，涉資７４９萬元，暫為表現最佳藍籌；碧桂園服務（０６０９８）升４﹒９８％，

報２９﹒５元；中海外（００６８８）報２４﹒１５元，升４﹒０９％；龍湖（００９６０）、

潤地（０１１０９）均高開近３％。



＊科技股繼續反彈＊



另外，美國聯儲局主席鮑威爾上周四發表安撫市場情緒的言論，美股上周五（１３日）反彈

，中概股同樣造好。科技股方面，萬國數據（ＧＤＳ）揚１５﹒０３％；拼多多（ＰＤＤ）揚

１０﹒２％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）、阿里巴巴（ＢＡＢＡ）、百度（ＢＩＤＵ）、愛奇藝

（ＩＱ）升逾８％；京東（ＪＤ）、網易（ＮＴＥＳ）都升逾５％。

本港相關科技股同樣造好，阿里（０９９８８）報８６元，升４﹒６２％；美團

（０３６９０）報１７２﹒３元，升２﹒８％；京東（０９６１８）報２０５元，升２﹒７１％

；騰訊（００７００）報３６０元，升１﹒５８％。

即月期指新報２０００７，升２３９點，低水１２５點。即月國指期貨報６８８９，升

１１７點，低水２４點。即月科指期貨新報４１４２，升１３２點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ４﹒７５元 升７﹒４７％

金沙（０１９２８） １６﹒８２元 升６﹒７３％

碧桂園服務（０６０９８） ２９﹒５元 升４﹒９８％

阿里（０９９８８） ８６元 升４﹒６２％

中海外（００６８８） ２４﹒１５元 升４﹒０９％

海底撈（０６８６２） １３﹒８２元 升３﹒９１％

銀娛（０００２７） ４３﹒０５元 升３﹒６１％

網易（０９９９９） １４８﹒３元 升３﹒４９％

美團（０３６９０） １７２﹒３元 升２﹒８％

龍湖（００９６０） ３７﹒２５元 升２﹒７６％

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（ｅｒ）

