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16/05/2022 10:46

【數據解讀】統計局：４月疫情衝擊大惟影響短期，經濟料逐步復甦

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》疫情封控衝擊下，內地經濟數據大走樣，
今早公布的工業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車，國家統計局公布，４月社會消費品零售
總額同比下降１１﹒１％，大遜預期的下降６﹒１％，為２０２０年３月以來最低；４月規模以
上工業增加值同比下降２﹒９％，遠低預期的增０﹒４％，為２０２０年２月以來最低；１－４
月，全國固定資產投資同比增長６﹒８％，略低預期的７％，為年內最低水平。
　　國家統計局表示，今年以來，受國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情衝擊明顯的超預期影響，
經濟新的下行壓力進一步加大。４月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外
在的，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變
，穩定宏觀經濟大盤、實現發展預期目標有利條件較多。隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經
濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復甦。
　　統計局認為，面對複雜局面，努力克服疫情衝擊影響，基礎產業支撐有力，投資規模繼續擴
大，市場價格總體平穩，民生保障有力有效，新興動能不斷成長，經濟社會發展大局穩定。隨著
高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，國民經濟有望企穩回升。下階段，堅持穩字當頭、
穩中求進，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全
」的總體要求，加大宏觀政策調節力度，扎實穩住經濟，確保經濟運行在合理區間。

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