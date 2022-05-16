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16/05/2022 11:28

【數據解讀】統計局：５月經濟運行有望改善，系列政策措施正顯效

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》今早公布的工業、投資、消費數據印證三
頭馬車開倒車，國家統計局公布，４月社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％，大遜預期的下
降６﹒１％，為２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值同比下降２﹒９％，遠低預
期的增０﹒４％，為２０２０年２月以來最低；１－４月，全國固定資產投資同比增長６﹒８％
，略低預期的７％，為年內最低水平。
　　國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，受到疫情衝
擊，對４月份經濟運行也有一些不利影響。現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工
復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，５月份
經濟運行有望得到改善。下階段，推動經濟穩定恢復，最大限度減少疫情對經濟運行的不利影響
，確保經濟運行在合理區間。
　
＊新產業新業態新模式韌性彰顯＊
　
　　疫情衝擊下，新產業新業態新模式韌性彰顯，發展繼續好於傳統行業，數字化、信息化、智
能化轉型態勢持續。高技術產業增長較好，４月份規模以上高技術製造業增加值同比增長４％，
好於全部工業。１－４月份，高技術產業投資同比增長２２％，好於全部投資。數字產業快速發
展，４月份，計算機、通信及其他電子設備製造業增加值同比增長４﹒９％，信息傳輸軟件和信
息技術服務業生產指數增長１０﹒３％。１－４月份，實物商品網上零售額同比增長５﹒２％。
綠色智能產品較快增長，４月份，新能源汽車、移動通信基站設備、太陽能電池產量同比分別增
長４２﹒２％、２１﹒６％、２０﹒８％。

＊留抵退稅實施，９０％企業改善現金流＊

　　此外，根據統計局近期快速調查顯示，大規模留抵退稅實施後，獲得增值稅增量留抵退稅的
企業中，９０％的企業認為改善了現金流，９６﹒２％的企業表示對政策比較滿意；獲得存量留
抵退稅的小微企業中，８４﹒５％的企業認為改善了現金流、９４﹒６％的企業表示對政策比較
滿意。

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