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16/05/2022 11:45

【數據解讀】統計局：食品價格穩定有基礎，料豬肉價有所回升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統
計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，近期國際糧價不斷上漲，但是國內保持了總體平穩。中國
糧食生產連續７年穩定在１﹒３萬億斤以上，庫存較為充足。稻穀、小麥兩個口糧品種連續多年
產大於需，有少量進口主要是品種調劑。玉米和大豆有一定進口量，會受到國際市場一定程度影
響，但影響有限。今年以來，中國糧食生產形勢持續轉好，糧食價格保持穩定有較好基礎。目前
生豬產能比較充足，豬肉價格同比仍在下降，後期受生豬產能逐步調整影響，豬肉價格會有所回
升，但是幅度有限。總的看中國價格保持穩定有較好基礎。
　
＊ＣＰＩ漲幅擴大主要是食品價格由降轉漲影響＊
　
　　付凌暉稱，和世界主要國家相比，中國市場供應總體是充足，價格漲幅明顯較低，４月份
ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，扣除食品和能源的核心ＣＰＩ只有０﹒９％。在輸入性通脹壓力較大
的情況下，中國價格保持穩定溫和上漲相當不容易。從４月份當月情況看，中國居民消費價格同
比漲幅有所擴大，主要是食品價格由降轉漲的影響。４月份受到疫情影響物流成本上升，加之一
些囤貨需求增加，食品價格由上月的下降１﹒５轉為上漲１﹒９％，影響ＣＰＩ上漲０﹒３５個
百分點。同時，受國際因素影響，部分能源價格漲幅較高，也助推了居民消費價格漲幅擴大。４
月份，汽油和柴油價格同比分別上漲２９％、３１﹒７％。他也指出，儘管近期居民消費價格漲
幅有所擴大，但總的看，中國商品和服務的市場供給能力比較充足，保持價格穩定有較多有利條
件。
　
＊國際能源產品價格攀升帶來輸入性影響＊
　
　　付凌暉指出，中國石油和天然氣外採比例比較高，國際能源產品價格攀升，會在一定程度上
提高進口成本，給部分行業帶來輸入性影響，加大成本推動型價格上漲壓力。但是中國能源主體
是煤炭，而中國煤炭儲量比較豐富，同時生產能力較強。隨著煤炭先進產能逐步釋放，有利於抑
制能源價格上漲。從４月份情況來看，中國煤炭開採和洗選業價格同比漲幅比上個月回落０﹒５
個百分點。４月份，中國煤炭產量同比增長１０﹒７％。
　　從４月份數據看，工業消費品價格同比上漲３﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點，漲
幅擴大主要是受汽柴油價格影響。扣除能源後的工業消費品價格環比上漲０﹒１％，同比上漲
０﹒７％，漲幅都是比較低的，說明中國工業消費品供給能力比較充裕。

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