【數據解讀】統計局：相信二季度經濟仍會保持較好增長態勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》４月規模以上工業增加值同比下降

２﹒９％，遠低預期的增０﹒４％，為２０２０年２月以來最低。國家統計局新聞發言人、國民

經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，從目前來看，４月份當月主要的工業和服務業

出現了下降，但這並不意味著二季度整個經濟運行會下降。各項助企紓困政策在持續發力，相信

二季度仍然會保持較好增長態勢。

他表示，從三大需求看都會保持一定增長，保持對經濟協調增長的支撐作用，尤其要看到投

資仍然會成為支撐經濟運行短期穩增長的重要支撐因素。從未來發展看，今年以來，各方面加快

專項債發行進度，有利於支撐基礎設施投資增長。同時，製造業企業雖然遇到一定困難，但是各

方面助企紓困力度在加大，有利於企業提振信心。

今年１－４月份，製造業投資增長１２﹒２％，在全部投資中是增長最快的。同時，基礎設

施投資也保持適度增長，１－４月份基礎設施投資增長６﹒５％。投資還會發揮重要支撐作用。

同時，要看到二季度消費會在疫情衝擊後逐步恢復，會繼續拉動經濟穩定。去年和今年一季度，

消費都是對經濟增長貢獻最大的。相信消費、投資等仍然會成為中國經濟穩定、抗擊各種風險挑

戰的堅實支撐。



＊４月商品零售額同比降９﹒７％，餐飲收入降２２﹒７％＊



他指出，４月份受到疫情影響，社會消費品零售總額同比下降１１﹒１％。但電商、網上零

售保持增長。１－４月份，實物商品網上零售額同比增長５﹒２％，佔社會消費品零售額的比重

有所提升。從消費總額來看，４月份的主要特點是非生活必需品銷售和餐飲銷售受疫情影響比較

明顯，拉低了社會消費品零售總額的增長。４月當月商品零售額同比下降９﹒７％，餐飲收入下

降２２﹒７％。從地區來看，受疫情衝擊比較嚴重的長三角和東北地區限額以上單位消費品零售

額同比下降幅度均超過３０％。但是儘管市場銷售下降，居民的基本生活供應還是得到有效保障

，相關商品銷售保持了增長。４月份限額以上糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長１０％、

６％。

