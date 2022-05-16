【新冠肺炎】北京住房公積金：企業可緩繳，職工未還款暫不作逾期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》為加強做好疫情期間服務工作，北京住房

公積金管理中心稱，對於當前有困難的企業，年底前網上申請即可緩繳公積金。對於未正常償還

公積金貸款的職工，不作逾期處理

１７日起，住房公積金貸款中心暫停現場業務辦理，恢復時間另行通知。公積金中心提供網

絡平台、北京住房公積金ＡＰＰ、北京通ＡＰＰ、１２３２９熱線電話等多種「網上辦」、「掌

上辦」、「不見面」服務方式。

