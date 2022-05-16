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16/05/2022 17:05

【新冠肺炎】北京調整三地風險等級，一地升為高風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京市疾控中心副主任龐星火在發布會介
紹，４月２２日至５月１６日１５時，北京市累計報告１１１３例新冠肺炎病毒感染者，涉及
１５個區，其中，朝陽區３８７例，房山區３０９例，海澱區１２０例，豐台區１０１例，通州
區７４例，順義區４４例，西城區２１例，昌平區１５例，石景山區１３例，大興區１２例，東
城區８例，門頭溝區４例，密雲區、延慶區各２例，經開區１例。北京調整三地風險等級，其中
一地升為高風險地區。目前，全市共有高風險地區１９個，中風險地區２５個。北京存在兩條獨
立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。
　　北京市政府新聞辦主任徐和建介紹，當前首都與疫情的較量仍處於膠著狀態，接連發生聚集
性疫情和連續篩查發現社會面隱匿病例傳播，加大了疫情的不確定性，北京防控形勢嚴峻複雜。
這輪疫情北京已經開展了十輪區域核酸篩查，每輪都有零星隱匿病例發現，證明社會面還沒有撈
乾篩淨。１５日北京市開展的區域核酸篩查共採樣檢測２０８９萬人，檢出１１管混採陽性，其
中豐台區８管，海澱區、房山區、門頭溝區各１管。
　　龐星火通報，有５名感染者通過社會面核酸篩查發現，均與豐台區岳各莊市場相關聚集性疫
情有關。５月１５日、１６日報告核酸檢測結果為陽性，診斷為確診病例。近期北京市發生４起
聚集性疫情：一是岳各莊市場相關聚集性疫情新增感染者１０例，累計報告感染者２５例，其中
工作人員１５例、關聯人員１０例。二是中鐵十一局三公司相關聚集性疫情新增感染者１３例，
累計報告感染者８１例。三是５３４路公交場站乘務人員相關聚集性疫情新增感染者２例，均來
自管控人員，累計報告感染者６例。四是房山區韻達快遞長陽分部相關聚集性疫情新增感染者７
例，均來自管控人員，累計報告感染者２８例。

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