《午市前瞻》專家預期本月不會再降ＬＰＲ，短線新城及碧桂園值博

《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報１９８２５，跌７３點或０﹒３７％，主板

成交５３３﹒８８億元。恒生中國企業指數報６７７３，跌３３點或０﹒４９％。恒生科技指數

報４０２７，跌１１點或０﹒２８％。



恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１６１﹒６元，跌６元或３﹒５８％，成交３４﹒１５億元；騰訊控

股收報３５０﹒４元，跌４元或１﹒１３％，成交２９﹒１１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８３﹒７元，升１﹒５元或１﹒８２％，成交１７﹒２２億元。國指三大成交股份依次為美團、

騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。

（ｅｄ）



＊李偉傑：上海逐步解封有利零售消費股，宜吼李寧＊



恒指今早受上海復市及人行下調首置息率刺激，高開超過２００點。惟Ａ股上午偏軟，拖累

恒指倒跌。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，兩萬點對

港股而言固然是心理阻力，但港股走勢跟隨Ａ股情況增加，現時市場觀望上證綜指能否守住

３０００點大關，盼望內地政府刺激經濟措施有所成效，恒指短線上望遠２０４００的廿天線水

平。

上海終宣布逐步解封，但Ａ股未因此而走強，李偉傑指，縱然現時只有上海解封，但上海為

高新科技重鎮，故對市場亦是正面消息。因上海在科技及消費類企業營收佔比較多，消息對零售

消費及餐飲類股份有幫助，現時可以留意李寧（０２３３１），雖然股價目前受制廿天線，但其

品牌效應較強，故可於５５至５６元附近部署，短線望廿天線５９﹒５元水平，但未來陸續解封

將有助股價挑戰五十天線水平。



＊維持長線只吼國企內房，新城碧桂園可短炒＊



人民銀行和銀保監聯合發布通知稱，首套住房貸款利率下限，可較ＬＰＲ下調２０個基點，

按照現時的５年期ＬＰＲ利率４﹒６％，全國範圍內首套房貸款利率可不低於４﹒４％。李偉傑

預期下調首置住房貸款利率後，將不會進一步下調ＬＰＲ，否則就會雙重減息，因美國加息下全

球多種貨幣受壓，預期此後ＬＰＲ減幅不會過於進取，減息與否亦要觀望美元走向。

李偉傑指，早前內房公布的銷售數字都不理想，現時推出措施支持剛性需求對市場實屬正面

。至於值得留意的內房股方面，他提到現時尚未停牌的民企內房已捱過一劫，但前景難料，維持

長線資金只宜部署國企內房看法。但他補充，細價民企內房波動性較大，而現時已較少出現民企

內房債務問題惡化消息，但始終隔夜風險較大，可以考慮短炒個別民企內房，但須分注部署。他

指若想博短線反彈，新城發展（０１０３０）及碧桂園（０２００７）在市況穩定時有望逐步向

上，初步以五十天線為反彈目標。（ｈｃ）

