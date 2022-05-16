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16/05/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》匯控宜分拆亞洲業務，體現應有價值


　　《娥姐錦囊》匯豐控股（００００５）最大股東中國平安（０２３１８）
（滬：６０１３１８）近日呼籲匯控尋找提高回報的方法。外電引述消息報道，匯控與平保高層
將在本月中旬開會，討論平保提出的建議，探討包括分拆亞洲業務在內的各種選項。鑑於近年匯
控的環球策略未能達致預期成果，而集團大部分盈利又來自亞洲，故匯控宜認真考慮分拆亞洲業
務建議，以提升回報。
　　匯控高層據報將以費錢耗時等為由反對分拆亞洲業務的建議，這可能與集團部分亞洲生意，
其實來自歐美客戶有關，但分拆業務可以為股東提供多一個選擇，並進一步體現集團應有的價值
，尤其美國、中國和印度等主要市場，在保護主義下，不易進入，且有不同文化，儘管環球網絡
的想法很理想，但執行起來並不容易。
　　對於有指分拆涉及龐大開支，而且耗時頗長，我認為重組困難未必太大。據報匯控已聘請高
盛協助進行內部評估，希望屆時以股東最大利益為依歸，表明執行上可能面對的問題，並提出其
他選項。
　　倘若分拆業務未能成事，匯控要提高回報，便得還原基本步，在開源節流方面想辦法，例如
善用資源，加強合規，減低罰款機會，但這些都是老生常談了。《南華證券副主席　張賽娥》
　
註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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