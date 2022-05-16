《娥姐錦囊－張賽娥》匯控宜分拆亞洲業務，體現應有價值



《娥姐錦囊》匯豐控股（００００５）最大股東中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）近日呼籲匯控尋找提高回報的方法。外電引述消息報道，匯控與平保高層

將在本月中旬開會，討論平保提出的建議，探討包括分拆亞洲業務在內的各種選項。鑑於近年匯

控的環球策略未能達致預期成果，而集團大部分盈利又來自亞洲，故匯控宜認真考慮分拆亞洲業

務建議，以提升回報。

匯控高層據報將以費錢耗時等為由反對分拆亞洲業務的建議，這可能與集團部分亞洲生意，

其實來自歐美客戶有關，但分拆業務可以為股東提供多一個選擇，並進一步體現集團應有的價值

，尤其美國、中國和印度等主要市場，在保護主義下，不易進入，且有不同文化，儘管環球網絡

的想法很理想，但執行起來並不容易。

對於有指分拆涉及龐大開支，而且耗時頗長，我認為重組困難未必太大。據報匯控已聘請高

盛協助進行內部評估，希望屆時以股東最大利益為依歸，表明執行上可能面對的問題，並提出其

他選項。

倘若分拆業務未能成事，匯控要提高回報，便得還原基本步，在開源節流方面想辦法，例如

善用資源，加強合規，減低罰款機會，但這些都是老生常談了。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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