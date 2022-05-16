【跌市買Ｄ乜】密密回購兼大行祝福，匯控渣打跟得過？

《經濟通通訊社１６日專訊》近期港股波動劇烈且跌多升少，有更多人留意傳統板塊股份，

其中本港銀行股受惠英美步入加息周期，料盈利能力將持續改善，其中匯控（００００５）及渣

打集團（０２８８８）更回購不斷撐起股價，雖然匯控分拆亞洲業務料無望，但在大行看好港銀

盈利增長下，近兩日匯控及渣打都持續造好。



＊匯控港英兩地密密回購，渣打再斥１﹒１億元倫敦回購＊



匯控今個月初公布，即日（５月４日）至８月３１日斥資最多１０億美元回購普通股，除繼

續於英國倫敦證交所購入外，亦會於香港聯交所回購。匯控隨即密密回購，上周五（１３日）在

英國回購１６０萬股，總值７９６﹒５萬英鎊（約７６５６﹒３萬港元），同日在香港回購

１４﹒９６萬股，總值７１０﹒９６萬港元。上周四（１２日）則在英國回購１６０萬股，總值

７７２﹒９萬英鎊（約７４００﹒６７萬港元），在香港回購１４﹒７２萬股，總值

６９５﹒６１萬港元。至今共回購約１１９５萬股。

另渣打集團於今年２月宣布展開最多７﹒５億美元回購股份計劃，此後亦持續不斷

回購，上周五就在倫敦回購約１９９﹒６９萬股，總值約１１５５﹒５２萬英鎊（約１﹒１１億

港元），上周四則回購１９４﹒９萬股，總值約１０９１﹒２３萬英鎊（約１﹒０４億港元），

回購股份將予註銷。至今總計回購約１﹒０６億股。



＊英美加息利銀行股改善淨息差，惟英倫銀行警告經濟正收縮＊



此外，今個月美國聯儲局一如市場預期加息０﹒５厘，聯邦基金利率目標區間上調到

０﹒７５至１厘，主席鮑威爾表示接下來兩次會議各加息０﹒５厘是普遍共識。利率期貨則顯示

，今年底聯邦基金利率上調至３厘或以上的機率近百分百。美國進入加息周期已不可逆轉，料資

金會轉投傳統板塊，其中銀行業受惠淨息差改善，成最大受惠者。惟由於香港銀行同業拆息

（ＨＩＢＯＲ）一般滯後美息約兩季時間，故美國此次加息影響可能要到第四季才顯現，但幾可

肯定銀行股盈利和估值都將上升。

不過，較早時英倫銀行議息，將基準利率由０﹒７５％上調至１％的同時，亦警告經濟在雙

位數通脹壓力下正在走向收縮。雖然預計英國將可以避免技術性衰退，但由於生活成本危機的影

響，今年最後一個季度經濟產出將下降近１％，到２０２３年，全年ＧＤＰ料將萎縮０﹒２５％

。若經濟差，銀行業或多或少也會受影響。



＊傳匯控以花費大耗時長等為由反對分拆亞洲業務＊



另方面，據英國《金融時報》引述消息報道，對於最大股東中國平安（０２３１８）要求集

團分拆業務的提議，匯控認為是一項代價高昂且耗時可能長達數年的操作，還可能嚇跑大客戶。

且分拆可能需要重新發行數十億美元的債券，需要獲得許多地區的監管審批，可能要耗時兩三年

才能完成，導致管理層分心，另將對匯控與依賴其全球網絡匯款的跨國客戶的關係構成威脅。匯

控將以分拆破壞而非創造價值為由反對。

《彭博》早前報道平保正力推匯控分拆亞洲子公司後，匯控高層已開始進行內部評估，並已

聘請高盛協助。最新據《路透》引述消息人士表示，匯控已聘請投資銀行Ｒｏｂｅｙ

Ｗａｒｓｈａｗ與匯控高管一起評估令匯豐保持全球性銀行地位的戰略。



＊高盛看好港銀盈利增長，籲買入匯控渣打中銀香港＊



另高盛近日發表研究報告指，其美國經濟學家留意到出現衰退的風險上升，但這並非不可避

免，另雖料貸款需求疲軟、信貸費用上升和市場相關收入下降可能令銀行盈利受壓，而現時本港

銀行股價有約２０％的衰退風險概率，但仍看好本港銀行表現，亦認為港銀估值吸引，予匯控、

渣打及中銀香港（０２３８８）「買入」評級，目標價分別為６５元、７８元及４０元。

高盛預計港銀於２０２３至２４年將平均每年錄得約２０％每股盈利增長，今年將恢復正增

長，而今年首季的表現顯示淨息差擴闊較預期中高，並認為由於港銀同業資金流動性仍然存在，

而港元利率落後於美元利率，未來將帶來更多收益。



＊摩通：料渣打今年再加碼回購，予目標價７０元＊



摩根大通則指，本地新冠肺炎第五波疫情緩和，配合加息及經濟復甦，料未來數季銀行股業

績均見改善，重申對行業未來１２至１８個月的正面看法。而港銀今年首季業績勝預期，當中以

中銀香港及渣打較佳，重申兩股「增持」評級，目標價分別看３５﹒４元及７０元。匯控資本及

派息均令市場失望，惟目標價仍看７１元，評級「增持」。值得一提，摩通早前又料渣打今年次

季將會額外回購５億美元，並於第四季再回購５億美元（早前預測為２﹒５億美元）。

匯控今日升０﹒３１％收報４７﹒９元，成交５﹒２５億元；渣打升０﹒４５％報５５﹒８

元，成交３５７２萬元。中銀香港則跌１﹒０１％報２９﹒４元，恒生（０００１１）跌

０﹒５％報１３８﹒６元，東亞（０００２３）升０﹒３６％報１１﹒２８元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

