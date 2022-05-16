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16/05/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒２億人幣，買中海油沽騰訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開２３２點，報２０１３１點。最高升２７４點報
２０１７３點，最低跌１３３點報１９７６４點。恒指收報１９９５０點，升５１點或
０﹒２６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３０﹒２億元人民幣，減少３３﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、長城汽車（０２３３３）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、比亞迪股份
（０１２１１）。
　　主板成交９３０﹒１５億元減少２０﹒３％。其中港股通成交２３１﹒５億元，佔總成交
２４﹒９％。

＊內地今日起調升汽、柴油價＊

　　國家發改委公布，自２０２２年５月１６日２４時起，內地汽、柴油價格（標準品）每噸分
別提高２８５元（人民幣．下同）和２７０元。今年以來的９次成品油調價「８漲１跌０擱淺」

　　中國海洋石油升０﹒１９％報１０﹒６８元，北水淨買入５﹒５億元；美團跌２﹒４５％報
１６３﹒５元，北水淨買入４﹒７億元；長城汽車升３﹒０６％報１１﹒４４元，北水淨買入
２﹒８億元。
　　騰訊控股跌１﹒２４％報３５０元，北水淨賣出３﹒１億元；中芯國際跌２﹒１３％報
１５﹒６４元，北水淨賣出０﹒７億元；比亞迪股份升０﹒１７％報２３７﹒６元，北水淨賣出
０﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒４８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒７１
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　　２﹒８１
　　招商銀行　　　（０３９６８）　　　　　　１﹒７９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－３﹒１１
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－０﹒６９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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