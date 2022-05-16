《美元走勢－羅明立》仍然不建議追沽日圓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒９０ １２９﹒６４ １２８﹒７０

歐元╱美元 １﹒０４００ １﹒０４１７ １﹒０３８９

英鎊╱美元 １﹒２２２３ １﹒２２９６ １﹒２２１９

美元╱瑞郎 １﹒００２９ １﹒００３８ １﹒００１７

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８５００ ７﹒８４９１

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《美元走勢》上周五（１３日）美匯指數觸及１０５，連續第６周高收，但單日走勢卻新高

低收。美國５月密歇根大學消費者信心指數由６５﹒２跌至５９﹒１；有美聯儲官員發表鷹派言

論，認為如果通脹繼續維持高位，對提高利率上調幅度持開放態度，暗示不排除未來加息７５個

基點的可能性。市場缺乏新消息指引，美元繼續反覆靠穩，但上周五衝高後低收，留意今日

（１６日）調整的可能。

日本央行行長黑田東彥表示，實現穩定的通脹目標仍需要時間，會繼續以寬鬆貨幣政策支持

經濟，但同時指近期匯價的快速波動並不理想，對家庭及企業有影響。仍然不建議追沽日圓。英

鎊及歐元小幅反彈，日線圖有背馳情況。歐元力保１﹒０３４０，但１﹒０５附近估計阻力甚大

，博反彈只能輕倉低位入市。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０３８０ １﹒０４８０ １﹒０３３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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