譚仔國際：２月曾上調價格２％，澳洲淨增分店目標減至１間

《經濟通通訊社１６日專訊》譚仔國際（０２２１７）公布截止今年三月底止全年溢利為

２﹒０３億元，按年跌２９﹒５％。董事會主席兼行政總裁劉達民表示，旗下餐廳網絡在疫情和

未通關下仍繼續新開分店，於上財年集團在香港淨增１８家餐廳，並於內地、日本、新加坡增開

共１０間分店。他透露，在２０２２╱２３財年集團將維持淨增超過６０家新分店的目標，但疫

情拖慢了個別地區分店擴張的步伐，其中澳洲由招股時預期開設７間餐廳，縮減至淨增１間。而

香港及內地則維持分別淨增１４家和２６家的目標，強調對內地的擴張計劃看法樂觀。



＊２月曾調升價格２％，放寬社距措施後營業表現漸恢復＊



劉達民指出，期內集團面對原材料緊張問題，但由於餐單靈活度高，食材可作替換；旗下餐

廳自２０１９年３月以來都未曾加價，在考慮供應鏈問題及市民可接受的程度後，２月將食物售

價輕微上調約２％。

劉達民又稱，本港三月時疫情嚴重，旗下餐廳分店曾因有確診者到訪而需停關１天清潔，但

其影響已於上個財政年度反映。他重申，自４月政府逐步放寬社交距離措施後，集團營業表現正

逐步恢復，但能否回復至去年８月水平仍言之尚早。



＊食材成本控制在２５％，派息需平衡發展及股東利益＊



執行董事兼首席財務官陳萍表示，受疫情影響，上財年整體外賣自取及到戶訂單的比例由

５０﹒４％提升至５１﹒７％；香港每餐廳日均收入上升至４﹒１萬元，恢復至疫前水平。集團

期內透過尋找食材替代品及推出新產品，有效保持盈利水平；另透過整合中央廚房及引進新供應

鏈管理系統，以提高營運效率及優化成本控制，將食材成本控制在２５％。她又指，集團去年上

市集資超過１０億元，暫時已使用１﹒３６億元，當中５７﹒４％用於分店擴張。

集團擬派付末期股息每股１１﹒４仙。陳萍指，是次派息比率達７５％，高於招股時承諾的

３０％，解釋此舉是回饋股東，重申公司正處高速發展階段，未來派息需要平衡公司發展路向和

股東利益。（ａｃ）

