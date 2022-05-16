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16/05/2022 15:43

敏華：國內發展集中三四線城市，料今年新開店３００－５００家

　　《經濟通通訊社１６日專訊》敏華控股（０１９９９）主席兼總裁黃敏利於網上會議表示，
未來國內發展主要集中在三四線城市，因為其正在城鎮化，購房需求較高，對家具的購買力亦會
較大，因此開店目標主要位於三四線城市；而一二線城市則較多更換家具的客戶，其滲透率已與
歐美國家及香港差不多。
　　至於原材料價格方面，黃敏利指出，去年的原材料價格上升幅度較高，今年除了天然氣外的
價格比較穩定，估計由於經濟放緩，大宗商品今年的價格會穩定，如果其價格上升，集團產品亦
會提價。
　　黃敏利指出，外銷方面未來將繼續聚焦提升市佔率，而利潤率將可保持穩定；並將完善產品
線布局、豐富海外市場產品線，加快建設墨西哥工廠，以完善出口業務在全球產能布局，應付北
美客戶需求。另外，公司還會開啟北美自主高端品牌「ＭＷ　ＨＯＭＥ」，打開客戶端市場。他
又指，國內業務方面，功能性沙發在國內目前滲透率低，相信未來最少還有１－２倍空間發展。
　　開店策略方面，公司指，上個財年國內新開店１８００多家，當中沙發業務佔１０００多家
、床墊業務佔約８００多家，指出未來開店將以穩健為主，將根據目前的市場下沉情況決定，並
會以沙發店及床墊店互補，預期今年新開店約３００－５００家。（ｃｗ）

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