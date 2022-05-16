【夜期時段】即月期指最新報１９９２０點，跌４點，低水３０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９２０點，跌４點，低水３０
點，最新報１９９２０點，跌４點，低水３０點，合約成交３６１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８３５點，升４點，高水９點，最新報６８２８點，跌３
點，高水２點，合約成交３０２張。
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