【夜期時段】即月期指最新報１９９２０點，跌４點，低水３０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９２０點，跌４點，低水３０

點，最新報１９９２０點，跌４點，低水３０點，合約成交３６１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８３５點，升４點，高水９點，最新報６８２８點，跌３

點，高水２點，合約成交３０２張。

