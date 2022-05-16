【內房困局】穆迪下調融創中國（１９１８）評級至Ｃａ，展望負面

《經濟通通訊社１６日專訊》評級機構穆迪表示，將融創中國（０１９１８）長期公司家族

評級從「Ｃａａ１」下調至「Ｃａ」，將高級無擔保債務評級從「Ｃａａ２」下調至「Ｃ」，展

望仍為負面。

穆迪表示，下調評級反映預計在融創中國付息違約之後，債券投資回收前景不佳。（ｂｉ）

