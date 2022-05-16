《再戰明天》歐央行銀監主席發表講話，京東公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》歐央行銀監主席發表講話，及京東公布業績，料為周二（１７

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周二９：３０ａｍ，澳洲央行公布５月貨幣政策會議記錄

。２：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話。晚上６：０５ｐｍ，英國央行

副總裁康利夫與《華爾街日報》討論市場和監管。９：１５ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克發

表題為「醫療保健作為經濟驅動力」的講話。



＊歐元區公布第一季ＧＤＰ，美國公布零售銷售等數據＊



數據方面，周二本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，季率升幅料由

０﹒３％收窄至０﹒２％，年率升幅料由４﹒６％擴大至５％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公

布４月零售銷售，月率升幅料由０﹒７％擴大至１％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布４月產

能利用率，料由７８﹒３％升上７８﹒５％；４月工業生產月率升幅料由０﹒９％收窄至

０﹒４％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布５月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由７７降至７５

。

在本港，明日公布業績的公司有：京東物流（０２６１８）、京東集團（０９６１８）等。

（ｗａ）

