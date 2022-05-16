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16/05/2022 19:28

《再戰明天》歐央行銀監主席發表講話，京東公布業績

　　《經濟通通訊社１６日專訊》歐央行銀監主席發表講話，及京東公布業績，料為周二（１７
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周二９：３０ａｍ，澳洲央行公布５月貨幣政策會議記錄
。２：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話。晚上６：０５ｐｍ，英國央行
副總裁康利夫與《華爾街日報》討論市場和監管。９：１５ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克發
表題為「醫療保健作為經濟驅動力」的講話。

＊歐元區公布第一季ＧＤＰ，美國公布零售銷售等數據＊

　　數據方面，周二本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，季率升幅料由
０﹒３％收窄至０﹒２％，年率升幅料由４﹒６％擴大至５％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公
布４月零售銷售，月率升幅料由０﹒７％擴大至１％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布４月產
能利用率，料由７８﹒３％升上７８﹒５％；４月工業生產月率升幅料由０﹒９％收窄至
０﹒４％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布５月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由７７降至７５

　　在本港，明日公布業績的公司有：京東物流（０２６１８）、京東集團（０９６１８）等。
（ｗａ）

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