中電首季本港售電量按年升０﹒３％，派第一期中期息０﹒６３元

《經濟通通訊社１６日專訊》中電控股（００００２）公布，香港首季售電量較２０２１年

同期上升０﹒３％至６８﹒４億度。集團宣派第一期中期股息每股０﹒６３元，按年持平。

當中住宅售電量按年跌１﹒８％，佔本地總售電量２７％；商業售電量按年跌０﹒３％，佔

本地總售電量３９％；基建及公共服務售電量按年升４％，佔本地總售電量２９％；及製造業售

電量按年跌４﹒１％，佔本地總售電量５％。

在中國內地，中電的零碳能源業務在首季表現穩定。然而，煤炭價格高企再次影響火電資產

表現。至於澳洲業務，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ自２０２１年下半年持續面對具挑戰性

的市況，包括高昂的天然氣成本、波動和持續上升的批發電價及競爭劇烈的能源零售市場。

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ旗下電廠的首季產電量較２０２１年同期下跌。印度業務方面

，印度整體的風資源略低，加上Ｃｈａｎｄｇａｒｈ風場的營運因供應商服務受阻，令可用率減

低，導致風電組合的發電量較去年同期下降；太陽能組合的發電量較２０２１年同期減少。

另外，台灣和平電廠維持穩定營運，但高煤價繼續對利潤構成沉重壓力。該電廠繼續專注控

制燃料成本及供應。在泰國，Ｌｏｐｂｕｒｉ太陽能光伏電站的營運保持穩定。（ｃｗ）

