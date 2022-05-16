金管局再入市，承接５８﹒８８億港元沽盤

《經濟通通訊社１６日專訊》港元匯價觸及７﹒８５弱方兌換保證價，金管局再入市，於香

港時段承接約５８﹒８８億港元沽盤，釋出７﹒５億美元，令本周三（１８日）本港銀行體系結

餘降至約３１９９﹒９９億港元。

自５月１２日凌晨起，金管局已五度接錢，共１７５﹒８５億港元。（ｂｎ）

