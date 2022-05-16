【新冠肺炎】中大學者郭健安料個案或回升至低４位數

《經濟通通訊社１６日專訊》中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，自３月公

布放寬社交距離措施路綫圖以來，市民的出行指數已經由低位回升到疫情前水平，病毒即時繁殖

率上升到０﹒８至１，預計未來１、２星期，會有第５波疫情餘尾的反彈，確診個案有機會回升

到低４位數，但強調不會再出現如第５波疫情高峰的情況。

郭健安在一個電台節目上指，由於本港已有幾百萬人確診，加上第３針的保護力足夠，社區

已經有免疫屏障，即使市民接觸增加，預料確診個案都可維持在２００至３００宗的理想水平。

他又指，在過千間食肆重新開放晚市堂食後，食肆出現的群組感染個案，只佔整體個案少數

，認為目前不需要大幅調整社交距離措施。對於有專家認為應放寬６０歲以下成年人的疫苗通行

證要求，郭健安指不少市民都在高危群組工作，加上要與內地通關，在考慮公共衛生及經濟發展

下，有需要維持疫苗通行證。



＊何栢良：不應因零星個案影響復常進展＊



港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港仍然在第５波疫情中，預計隨著社交距離措施

再放寬，個案會「上上落落」一段時間，食肆出現感染群組亦是預期之內，但相關群組的個案約

１００宗，只佔本月整體確診個案的不足３％。

他又指，衛生防護中心及專家的預測，有時會「警鐘誤鳴」，港大早前預測堅尼地城一帶可

能會出現爆發，但結果當區的確診個案並非在１８區中最高，他呼籲市民不需要太擔心，不應該

讓零星個案，影響本港復常的進展，認為如果有新變種病毒流入社區，才會出現第６波疫情。

（ａｃ）





