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即市新聞

16/05/2022 16:38

《小傳日記》經濟數據唔靚仔，阿爺即刻諗諗計，碧桂園要睇！

　　《小傳日記》魚缸今朝開局都唔錯，高開兩百幾點，都係多得噚日上海宣布嚟緊會分階段解
封，另外人行就宣布根據現時嘅ＬＰＲ，下調對首間住房貸款利率下限２０基點，由４﹒６巴仙
下調至４﹒４巴仙，所以今朝開市零售佬同內房佬都飲勝慶祝。不過Ａ場似乎就唔高興，全日都
頭耷耷掃曬興，搞到魚缸都無癮，回跌返落嚟之後都係浮浮沉沉，最終收場報１９９５０，升
５１點。
　　原來因為神州今日公布嘅經濟數據麻麻，４月社會消費品零售總額按年跌１１﹒１巴仙，係
２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值按年跌２﹒９巴仙，都係２０２０年２月以
來最低；頭４個月全國固定資產投資按年增長６﹒８巴仙，係年內最低水平。不過跌市還跌市，
雖然社會消費品零售按年要跌，不過今日上海解封消息同時出台，孖屐都係ｆｏｃｕｓ喺將來居
多，解封當然係有利零售啦，所以今日啤酒佬同體育佬都跌唔落；潤啤（００２９１）跌少過１
巴仙，報４４﹒４銀；百威亞太（０１８７６）升少過１巴仙，報１９﹒６４銀；安踏
（０２０２０）升多過１巴仙，報８６﹒０５銀；李寧（０２３３１）升少過１巴仙，報
５７﹒２５銀。
　　喺晏晝，阿爺想再ｃｈｅｅｒ　ｕｐ吓個市，於是就公布將民企嘅碧桂園（２００７）、龍
湖（００９６０）同美的（０３９９０）列為示範企業，將會喺今個禮拜率先發行人仔債券。
　　今日阿爺嘅舉措又再次證明要有序放水嘅方向，好似只係降首置息口而唔係等過兩日先一次
過降ＬＰＲ，都係反映阿爺「房住不炒」嘅宗旨。另外又只係畀碧桂園、龍湖呢啲阿爺揀過嘅民
企先可以恢復發債，都係唔想俾內房債問題一波未平一波又起。而今日碧桂園收升多過一成，主
動買沽比率５８比４２，大戶主動買沽更加係６４比３６，睇嚟「孖屐」都好睇好阿爺呢個祝福
，而家嘅阻力位似乎就喺５﹒５銀，即係五十天線附近，如果過得到就神仙喇，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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