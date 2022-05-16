《小傳日記》經濟數據唔靚仔，阿爺即刻諗諗計，碧桂園要睇！

《小傳日記》魚缸今朝開局都唔錯，高開兩百幾點，都係多得噚日上海宣布嚟緊會分階段解

封，另外人行就宣布根據現時嘅ＬＰＲ，下調對首間住房貸款利率下限２０基點，由４﹒６巴仙

下調至４﹒４巴仙，所以今朝開市零售佬同內房佬都飲勝慶祝。不過Ａ場似乎就唔高興，全日都

頭耷耷掃曬興，搞到魚缸都無癮，回跌返落嚟之後都係浮浮沉沉，最終收場報１９９５０，升

５１點。

原來因為神州今日公布嘅經濟數據麻麻，４月社會消費品零售總額按年跌１１﹒１巴仙，係

２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值按年跌２﹒９巴仙，都係２０２０年２月以

來最低；頭４個月全國固定資產投資按年增長６﹒８巴仙，係年內最低水平。不過跌市還跌市，

雖然社會消費品零售按年要跌，不過今日上海解封消息同時出台，孖屐都係ｆｏｃｕｓ喺將來居

多，解封當然係有利零售啦，所以今日啤酒佬同體育佬都跌唔落；潤啤（００２９１）跌少過１

巴仙，報４４﹒４銀；百威亞太（０１８７６）升少過１巴仙，報１９﹒６４銀；安踏

（０２０２０）升多過１巴仙，報８６﹒０５銀；李寧（０２３３１）升少過１巴仙，報

５７﹒２５銀。

喺晏晝，阿爺想再ｃｈｅｅｒ ｕｐ吓個市，於是就公布將民企嘅碧桂園（２００７）、龍

湖（００９６０）同美的（０３９９０）列為示範企業，將會喺今個禮拜率先發行人仔債券。

今日阿爺嘅舉措又再次證明要有序放水嘅方向，好似只係降首置息口而唔係等過兩日先一次

過降ＬＰＲ，都係反映阿爺「房住不炒」嘅宗旨。另外又只係畀碧桂園、龍湖呢啲阿爺揀過嘅民

企先可以恢復發債，都係唔想俾內房債問題一波未平一波又起。而今日碧桂園收升多過一成，主

動買沽比率５８比４２，大戶主動買沽更加係６４比３６，睇嚟「孖屐」都好睇好阿爺呢個祝福

，而家嘅阻力位似乎就喺５﹒５銀，即係五十天線附近，如果過得到就神仙喇，請請！



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