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即市新聞

16/05/2022 09:49

《真知灼見－溫灼培》英國及日本通脹率有何玄機？

　　《真知灼見》本周市場焦點將會繼續集中在環球通脹形勢上。本周三（１８日），有英國及
加拿大率先公布其以消費物價指數衡量的通脹率，周五（２０日）到日本公布。所有數字均為４
月份數字，都值得留意。
　
＊英國通脹率料攀至９﹒１％水平＊
　
　　先看英國，眾所周知英國於４月１日向每家每戶加了五成電費及煤氣費。大家也關注在如此
情況下英國的通脹率將會升到哪水平。根據《彭博》估計，英國的年通脹率將由３月份的７％到
４月份攀至９﹒１％水平；如屬實，英國的通脹水平將較美國的８﹒３％還要高。以現時英國官
方息率只有１％情況又怎能有效遏抑９％以上通脹率？但與此同時，由於英國３月份ＧＤＰ按月
比已見收縮０﹒１％。明顯，英國的經濟是承受不了進一步的加息。如為了遏抑通脹而被迫加息
，英經濟會否出現所謂的「滯漲」情況，相信機會實在不小。

　　事實上，要更準確衡量英國經濟情況，本周我們還要配合另一數字作觀察，這正是於本周五
英國公布的４月零售銷售數字。加電費及煤氣費，除了會推高通脹率，另一衝擊是會削弱英國人
民的基本消費力。如本周英國公布的零售銷售數字大幅下降，這樣英國經濟出現「滯漲」機會將
大大提升；屆時英鎊可能要進一步要探低。回憶３月份英國的零售銷售按月比已見下跌１﹒４％

　
＊另一點看日本通脹及貿易數字＊
　
　　看完英國，再看加拿大。對於加拿大的通脹率，市場暫沒有明確預測，但加央行早就表明於
６月議息會將作加息，現問題是加２５基點還是半厘。所以加拿大的通脹情況或許不及英國受市
場矚目。但到周五日本公布的通脹率又將是另一市場焦點所在。市場估計，日本的４月份年通脹
率有機會由３月當時只有１﹒２％，突然間大幅攀上２﹒５％水平。市場有著如此估計並非無因
。首先於４月份日圓匯價出現了大幅貶值，這會推升其進口通脹。其次，糧食及能源價實於４月
持續高企，這亦會進一步推高日本通脹率。或許２﹒５％通脹率相比較歐美情況實在沒大不了，
但這對長期處於通縮的日本而言已是一個顯著改變。市場關注的是，日本的通脹率一旦攀越央行
制定的２％通脹目標，央行還會否維持其現今的極度寬鬆貨幣政策。如日央行對其貨幣政策稍作
微調，屆時日圓匯價有否機會從２０年低位作出一定程度上反彈，這正是本周市場關注焦點所在


　　至於關心日本經濟的投資者本周還需留意周四（１９日）日本公布的４月貿易平衡數字。日
本已多個月呈現貿赤。如當４月份日圓跌至落２０年低位後，日本依然維持貿赤，日本還需要日
圓如此低嗎？一個如此弱的日圓真可有效改善日本的貿易嗎？這一切相信實在值得日本財金官員
思考。
　
＊今天留意芬蘭國會是否通過加入北約＊
　
　　最後回觀歐洲。上周四（１２日）芬蘭總統及總理相繼正式向外宣布芬蘭要加入北約。據了
解，芬蘭國會將於今天（１６日）就事件作出辯論，快則有機會同日獲得通過，屆時芬蘭便會正
式向北約提交申請。據了解，在芬蘭國會的２００名議員中，大都支持有關決定，所以相信辯論
不用很長時間，且通過機會相當高。而現時所知，北約亦相當歡迎芬蘭的加入。現關注是芬蘭一
旦加入北約，俄羅斯將如何作出反應，會否使已見經濟受壓的歐洲進一步陷入政治混亂之中？《
恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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