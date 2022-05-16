《真知灼見－溫灼培》英國及日本通脹率有何玄機？

《真知灼見》本周市場焦點將會繼續集中在環球通脹形勢上。本周三（１８日），有英國及

加拿大率先公布其以消費物價指數衡量的通脹率，周五（２０日）到日本公布。所有數字均為４

月份數字，都值得留意。



＊英國通脹率料攀至９﹒１％水平＊



先看英國，眾所周知英國於４月１日向每家每戶加了五成電費及煤氣費。大家也關注在如此

情況下英國的通脹率將會升到哪水平。根據《彭博》估計，英國的年通脹率將由３月份的７％到

４月份攀至９﹒１％水平；如屬實，英國的通脹水平將較美國的８﹒３％還要高。以現時英國官

方息率只有１％情況又怎能有效遏抑９％以上通脹率？但與此同時，由於英國３月份ＧＤＰ按月

比已見收縮０﹒１％。明顯，英國的經濟是承受不了進一步的加息。如為了遏抑通脹而被迫加息

，英經濟會否出現所謂的「滯漲」情況，相信機會實在不小。



事實上，要更準確衡量英國經濟情況，本周我們還要配合另一數字作觀察，這正是於本周五

英國公布的４月零售銷售數字。加電費及煤氣費，除了會推高通脹率，另一衝擊是會削弱英國人

民的基本消費力。如本周英國公布的零售銷售數字大幅下降，這樣英國經濟出現「滯漲」機會將

大大提升；屆時英鎊可能要進一步要探低。回憶３月份英國的零售銷售按月比已見下跌１﹒４％

。



＊另一點看日本通脹及貿易數字＊



看完英國，再看加拿大。對於加拿大的通脹率，市場暫沒有明確預測，但加央行早就表明於

６月議息會將作加息，現問題是加２５基點還是半厘。所以加拿大的通脹情況或許不及英國受市

場矚目。但到周五日本公布的通脹率又將是另一市場焦點所在。市場估計，日本的４月份年通脹

率有機會由３月當時只有１﹒２％，突然間大幅攀上２﹒５％水平。市場有著如此估計並非無因

。首先於４月份日圓匯價出現了大幅貶值，這會推升其進口通脹。其次，糧食及能源價實於４月

持續高企，這亦會進一步推高日本通脹率。或許２﹒５％通脹率相比較歐美情況實在沒大不了，

但這對長期處於通縮的日本而言已是一個顯著改變。市場關注的是，日本的通脹率一旦攀越央行

制定的２％通脹目標，央行還會否維持其現今的極度寬鬆貨幣政策。如日央行對其貨幣政策稍作

微調，屆時日圓匯價有否機會從２０年低位作出一定程度上反彈，這正是本周市場關注焦點所在

。



至於關心日本經濟的投資者本周還需留意周四（１９日）日本公布的４月貿易平衡數字。日

本已多個月呈現貿赤。如當４月份日圓跌至落２０年低位後，日本依然維持貿赤，日本還需要日

圓如此低嗎？一個如此弱的日圓真可有效改善日本的貿易嗎？這一切相信實在值得日本財金官員

思考。



＊今天留意芬蘭國會是否通過加入北約＊



最後回觀歐洲。上周四（１２日）芬蘭總統及總理相繼正式向外宣布芬蘭要加入北約。據了

解，芬蘭國會將於今天（１６日）就事件作出辯論，快則有機會同日獲得通過，屆時芬蘭便會正

式向北約提交申請。據了解，在芬蘭國會的２００名議員中，大都支持有關決定，所以相信辯論

不用很長時間，且通過機會相當高。而現時所知，北約亦相當歡迎芬蘭的加入。現關注是芬蘭一

旦加入北約，俄羅斯將如何作出反應，會否使已見經濟受壓的歐洲進一步陷入政治混亂之中？《

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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