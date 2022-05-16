《創富理財－龔俊樺》加息高通脹帶來不確定，部署低存續期債券

《創富理財》美國聯邦公開市場委員會完成了５月份的議息會議，宣布加息０﹒５厘，為

２０００年以來最大單次加息幅度，符合市場普遍預期。記者會後鮑威爾表示，下次加息

０﹒７５厘機會不大。此外，在６月開始聯儲局開始進行縮表，首三個月縮減４７５億美元。之

後每個月的縮表力度將擴大至最高９５０億美元，當中包括縮減６００億美元美國國債和３５０

億美元按揭抵押證券。在減少憂慮美國會過於激進地加息及縮表規模不及預期下，美國國債收益

率和美元曾經一度下跌。



＊息口攀升影響資產估值，短存續期策略有助迴避風險＊



美國兩年期國債收益率年初至今上漲近２００個基點，十年期債券收益率已升穿３％。然而

，利率漲得太多，將明顯影響房地產和股票市場。而利率的攀升令美匯指數持續上漲，曾經接近

１０４水平，升至２０１２年以來新高。美匯和美國利率的強勢，資金加速流入美元。考慮到美

國實體經濟在第一季仍然活躍。加上一些先行指標，例如非農業職位增加數，都是合符市場預期

。故此我們可以預視聯儲局仍有頗大空間加息，以壓抑通脹。在聯儲局加息及美元強勢的投資主

題下，專業投資者可留意一些以美元計價的短存續期債券，短存續期的策略有助抵禦利率上升的

風險。而投資於投資評級的債卷目前可視為作為現金管理╱停泊選擇。它們預期波幅較小，可選

持有至到期以及未來的換出選擇，靈活性較大。



＊冷戰格局已形成，資源價格推動全球高通脹＊



俄烏戰爭至今未有停火跡象，而西方各國與俄羅斯的冷戰形勢進一步加劇。歐盟執委會公布

第６輪制裁俄羅斯措施，其中包括爭議極大的石油禁運，具體細節將在未來幾天討論和表決。其

中，原油禁運將在６個月內生效，目標今年底前淘汰俄國精煉石油產品。消息公布後，布倫特原

油上漲至近１１０美元水平。而天然氣期貨價更接連破頂，是繼２００８年後的高位。隨著東西

陣營已接近分裂的階段，全球化已嚴重地倒退，相信由成本推動的通脹預期已經不可避免。可以

預計全球的生活成本將上升至新的高度。



＊高通脹環境可利用公用業務主題基金作資產保值＊



除了上段所指的能源危機外，俄烏戰爭也引發了連鎖反應，糧食生產供給突然緊縮將為全球

未來主要議題。俄羅斯和烏克蘭都是食品主要出口國。兩國合計共占全球小麥出口量３３％及玉

米和大麥出口量的１７％。聯合國的糧食價格指數在三月份進一步按月上漲１２﹒６％，創下該

指數自１９９０ 年設立以來的歷史新高。俄烏戰爭沒有停火跡象，全球失去烏克蘭扮演的「糧

倉」角色，俄國的制裁在可預視下不會取消，全球的高通脹格局將會因「新冷戰」所形成。高通

脹預期的投資主題下，投資者可選擇公用業務或基建為主題的基金，它們的組合公司大多能夠轉

嫁通脹風險，基金持有人可抵抗高通脹蠶食資產價值。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

