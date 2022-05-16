  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2022 10:03

《投資特寫－潘恩美》加息周期金融股看俏，慎選具競爭力優質股

　　《投資特寫》美國聯儲局早已暗示將於５月加息半厘，最近局方亦如預期宣布加息，市場應
已充分消化此消息，惟主席鮑威爾的會後發言排除單次加息０﹒７５厘的可能性，刺激美股一度
急升。未來局方任何有關加息或縮表的言論均有機會引發市場波動，投資者應密切關注。
　　事實上，聯儲局未來的言論確存在不確定性。通脹持續升溫，就業市場情況日趨緊張，本已
為各地央行推行貨幣正常化政策構成壓力。近期美國公布的首季經濟增長數據未見改善跡象，環
球經濟增長預測亦趨向疲弱，更使各地央行陷入需應對高通脹及低增長的兩難局面，未來言論立
場難免會隨經濟實質變化而調整。
　　據過往經驗，央行在如斯嚴峻的環境，要引導經濟軟著陸的難度甚高，加上疫情所造成的扭
曲現象，情況更是雪上加霜，央行於制定貨幣政策時出現失誤的風險亦因而提高。然而，考慮到
美國民眾的個人儲蓄水平仍偏高，加上企業資產負債表依然強勁，使美國相對坐擁較佳條件，以
實現經濟軟著陸。
　　即使美國經濟可安全著陸，可預視期間股市將不時隨聯儲局言論起舞，意味投資者需慎選投
資目標，方可駕馭市場風浪。金融股向來為加息周期的贏家之一，當中銀行股及壽險股盈利均有
望隨利率上升而提升，財險股具甚佳的防守性，而保險經紀業則正受惠於行業整合趨勢。雖然金
融科技相關股份近期表現受加息預期升溫影響，隨著大部分利率預期已調整，此類企業的盈利增
長動力將變得更為顯著。
　　儘管金融業整體前景看俏，環球經濟仍存隱憂，投資者更應慎選當中的優質股，聚焦於當前
環境下仍擁有強勁競爭力，強大定價力，穩健資產負債表及吸引估值的相關股份，以減低入市風
險，提升長線的潛在回報。
《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/05/2022
【陶觀天下】美國通脹居高　歐洲利率待升
中國故事13/05/2022
《神州經脈》4月新增貸及社融大遜　停辦護照假消息　A場全周升
財經熱話13/05/2022
MSCI中國指數新貴落鑊　東方海外漲逾8%
財經熱話13/05/2022
李澤楷：ViuTV首季廣告收入雙位數增長　視乎股東利益增加MIRROR演唱會場次
FOCUS13/05/2022
【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風
財經熱話13/05/2022
瑞聲首季盈利大跌大行看法謹慎　最熊美銀目標價14.3元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金