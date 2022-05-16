《投資特寫－潘恩美》加息周期金融股看俏，慎選具競爭力優質股

《投資特寫》美國聯儲局早已暗示將於５月加息半厘，最近局方亦如預期宣布加息，市場應

已充分消化此消息，惟主席鮑威爾的會後發言排除單次加息０﹒７５厘的可能性，刺激美股一度

急升。未來局方任何有關加息或縮表的言論均有機會引發市場波動，投資者應密切關注。

事實上，聯儲局未來的言論確存在不確定性。通脹持續升溫，就業市場情況日趨緊張，本已

為各地央行推行貨幣正常化政策構成壓力。近期美國公布的首季經濟增長數據未見改善跡象，環

球經濟增長預測亦趨向疲弱，更使各地央行陷入需應對高通脹及低增長的兩難局面，未來言論立

場難免會隨經濟實質變化而調整。

據過往經驗，央行在如斯嚴峻的環境，要引導經濟軟著陸的難度甚高，加上疫情所造成的扭

曲現象，情況更是雪上加霜，央行於制定貨幣政策時出現失誤的風險亦因而提高。然而，考慮到

美國民眾的個人儲蓄水平仍偏高，加上企業資產負債表依然強勁，使美國相對坐擁較佳條件，以

實現經濟軟著陸。

即使美國經濟可安全著陸，可預視期間股市將不時隨聯儲局言論起舞，意味投資者需慎選投

資目標，方可駕馭市場風浪。金融股向來為加息周期的贏家之一，當中銀行股及壽險股盈利均有

望隨利率上升而提升，財險股具甚佳的防守性，而保險經紀業則正受惠於行業整合趨勢。雖然金

融科技相關股份近期表現受加息預期升溫影響，隨著大部分利率預期已調整，此類企業的盈利增

長動力將變得更為顯著。

儘管金融業整體前景看俏，環球經濟仍存隱憂，投資者更應慎選當中的優質股，聚焦於當前

環境下仍擁有強勁競爭力，強大定價力，穩健資產負債表及吸引估值的相關股份，以減低入市風

險，提升長線的潛在回報。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

