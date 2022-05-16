《保險智衛－余栢堅》逆市中盈聚財富，實現優裕生活

《保險智衛》港股自２月開始受第五波疫情、俄烏衝突、美國加息，以及部分中概股退市風

險上升等因素影響而大幅下滑，恒指更跌破六年來低位，令市民擔心資產「縮水」。此時，長線

的保險儲蓄產品就擔起了重要的保障角色。保險產品一般予人保障生命、健康，以及轉移風險的

定位，很多人都未必清楚保險產品在財富累積、潛在的增值及資產配置方面的作用。在經濟低迷

的市況下，增長型分紅保險產品如何發揮其效能？



＊考慮採取混合投資方案的財富增值工具＊



投資股票回報可能較高但風險亦相對高；而傳統儲蓄工具如活期或定期存款則風險相對低，

但回報難以追上通脹及消費物價。保險產品中的分紅儲蓄保障計劃，透過投資股權比例較高的項

目，例如股票基金、私募股權投資等，配以混合多個不同投資項目及均衡回報的投資策略，使客

戶能享有保證回報的同時，持續獲得較高的長線潛在回報。

除了平衡風險與回報外，有些計劃亦提供「特別紅利鎖定功能」，保單生效至特定年期，就

可行使相關的權利，如自動於每個保單周年日或靈活按客戶所指示的保單周年日鎖定部份保單價

值，將非保證的特別紅利轉換為周年紅利，並保留於保單內累積生息，以應對短期的市場波動。



＊可靈活供款及申請保費假期，更配合財務所需＊



此外，為配合不同客戶的財政狀況，較靈活的儲蓄保險計劃通常提供多個供款年期選項。擁

有充裕資金並追求較高預期回報的客戶，可選擇一筆過的保費繳付方式；其他客戶亦可按其中、

長期的財務目標，如建立教育基金、退休儲備、未來醫療保費儲備等，選擇適合的供款年期。最

長的供款年期可接近２０年，讓客戶可攤分每年的供款費用，財政預算便更有彈性。

供款期間客戶若遇上財政困難，一些較靈活的保險計劃可讓客戶根據保單條款申請保費假期

，以暫緩繳交保費，同時保留暫緩期間的人壽保障；有些保險公司更為不幸確診癌症、急性心肌

梗塞或中風等危疾的保單持有人，進一步延長保費假期的保障，讓客戶可以專注復康。

投資市場變幻莫測，選擇善於平衡風險與回報並具高靈活性的財富增值工具，就等於做好策

略部署。即使暫時處於下行市況亦能繼續助你累積財富，無須過分擔心影響自己的長遠財務目標

，放心實現理想生活。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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