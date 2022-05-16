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即市新聞

16/05/2022 16:47

《宏觀有法－艾西亞》防疫令中國經濟臨挑戰，實現增長目標非易事

　　《宏觀有法》中國內地堅持「動態清零」策略，４月確診病例已經穩步下降，但目前的防疫
政策仍然十分嚴格。根據我們的計算，中國跨區域人員流動指數從３月同比－３４％進一步下降
至４月同比－４９％。同樣，中國十個主要城市的地鐵客運量指數從３月同比－２６％下降至４
月同比－４５％。北京近期局部封控，疫情政策為經濟帶來的影響受到廣泛關注。
　　在這種背景下，４月投資者信心大幅下降，服務業尤其明顯。官方和財新非製造業ＰＭＩ分
別下降到４１﹒９和３６﹒２。最明顯的影響體現在電影票房（包括預售），勞動節假期期間的
票房與去年相比下降了８２％以上。房地產市場也持續承壓，從４月１日到５月１日，每日房屋
交易量同比下降超過５０％，甚至低於２０２０年４月的水平。房地產表現低迷意味著中國經濟
整體也將受到影響。
　　製造業相較之下表現較好，但也呈現下滑趨勢。４月官方和財新製造業ＰＭＩ分別下降到
４７﹒４和４６。在這種情況下，政府已經呼籲復工復產和跨區域運輸，過去兩周鋼材利用率已
經略有改善。
　　根據我們測算的人員流動性和ＧＤＰ的相關性，３月和４月人員流動性下降可能使中國年度
ＧＤＰ減少　１﹒５個以上的百分點。具體說來，如果５月能夠實現大部分區域解封，並且沒有
出現特別強有力的政策支持，那麼中國今年的經濟增長可能勉強維持在４％左右。４月３０日政
治局會議上明確表達，今年餘下時間加強基礎設施方面的刺激力度。但在實施過程中，基礎設施
投資增速是否能夠達到預期、足以支撐起５﹒５％的經濟增長目標仍然有待觀察。
　　從積極的方面來看，隨著新冠病例逐漸減少，跨區域流動性指數已有所改善，４月上半月為
同比－５４﹒７％，下半月為－４２﹒６％。過去一段時間，中央政府召開了一系列會議，呼籲
加大基礎設施投資力度，放寬對大型科技公司的監管。這些信號表明政府已經意識到當前經濟形
勢嚴峻，以及採取經濟刺激政策的必要性。
　　總而言之，隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ的爆發，中國經濟面臨壓力。我們估計，３月和４月的封控
措施可能會使今年的增長下降１﹒５個百分點。這意味著即使有額外的政策支援，中國實現增長
目標也並非易事。　因此，我們將２０２２年中國ＧＤＰ預測下調至４﹒２％，並將持續關注形
勢發展。
《法國外貿銀行亞太區首席經濟師　艾西亞》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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