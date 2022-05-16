《宏觀有法－艾西亞》防疫令中國經濟臨挑戰，實現增長目標非易事

《宏觀有法》中國內地堅持「動態清零」策略，４月確診病例已經穩步下降，但目前的防疫
政策仍然十分嚴格。根據我們的計算，中國跨區域人員流動指數從３月同比－３４％進一步下降
至４月同比－４９％。同樣，中國十個主要城市的地鐵客運量指數從３月同比－２６％下降至４
月同比－４５％。北京近期局部封控，疫情政策為經濟帶來的影響受到廣泛關注。
在這種背景下，４月投資者信心大幅下降，服務業尤其明顯。官方和財新非製造業ＰＭＩ分
別下降到４１﹒９和３６﹒２。最明顯的影響體現在電影票房（包括預售），勞動節假期期間的
票房與去年相比下降了８２％以上。房地產市場也持續承壓，從４月１日到５月１日，每日房屋
交易量同比下降超過５０％，甚至低於２０２０年４月的水平。房地產表現低迷意味著中國經濟
整體也將受到影響。
製造業相較之下表現較好，但也呈現下滑趨勢。４月官方和財新製造業ＰＭＩ分別下降到
４７﹒４和４６。在這種情況下，政府已經呼籲復工復產和跨區域運輸，過去兩周鋼材利用率已
經略有改善。
根據我們測算的人員流動性和ＧＤＰ的相關性，３月和４月人員流動性下降可能使中國年度
ＧＤＰ減少 １﹒５個以上的百分點。具體說來，如果５月能夠實現大部分區域解封，並且沒有
出現特別強有力的政策支持，那麼中國今年的經濟增長可能勉強維持在４％左右。４月３０日政
治局會議上明確表達，今年餘下時間加強基礎設施方面的刺激力度。但在實施過程中，基礎設施
投資增速是否能夠達到預期、足以支撐起５﹒５％的經濟增長目標仍然有待觀察。
從積極的方面來看，隨著新冠病例逐漸減少，跨區域流動性指數已有所改善，４月上半月為
同比－５４﹒７％，下半月為－４２﹒６％。過去一段時間，中央政府召開了一系列會議，呼籲
加大基礎設施投資力度，放寬對大型科技公司的監管。這些信號表明政府已經意識到當前經濟形
勢嚴峻，以及採取經濟刺激政策的必要性。
總而言之，隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ的爆發，中國經濟面臨壓力。我們估計，３月和４月的封控
措施可能會使今年的增長下降１﹒５個百分點。這意味著即使有額外的政策支援，中國實現增長
目標也並非易事。 因此，我們將２０２２年中國ＧＤＰ預測下調至４﹒２％，並將持續關注形
勢發展。
《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》
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