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即市新聞

16/05/2022 10:48

《每周華語－黃溢華》美晶片、商品及消費企業面面觀

　　《每周華語》全球農產品價格仍看漲，而供應鏈仍未穩定，使大中小企業，不同行業都面對
不同程度的困難。價格仍傾向上升，不幸農產品價格不上揚，通脹周期乃近半世紀多所未見。經
濟運作有自身的周期，因而企業控制成本，生產均須要全新的思維了。全球化正倒退，使企業面
對新經營局勢。
　
　　近１００多年，股巿不斷有新板塊出現。火車、汽車、消費股、商品╱採礦行業、金融業等
等。１９６０年至今的６０年有多，美國股巿巿值不斷倍增，這亦反映了美國及全球ＧＤＰ累積
了很大的升幅。另方面，新的行業板塊取代了存在已久的企業，例如火車、航空業。資訊業、新
科技股、晶片企業，由Ａｐｐｌｅ、微軟、Ｉｎｔｅｌ、ＡＭＤ到近年的Ｎｖｉｄｉａ等。近
１０年，又見有Ｔｅｓｌａ及Ｎｅｔｆｌｉｘ等新企業。
　
　　商品股、消費股乃傳統股份。經濟不斷增長，少不了主要的十大行業，生產自然須要商品，
銅、鋁、金、銀及稀土是少不了的主要材料。Ａｌｃｏａ投入大量科研，擁有不少鋁合金科技。
鋁有全方位的應用性。由日常工具、航空╱汽車業等等，都需要鋁材，高樓大廈日多，用鋁材更
多。Ａｌｃｏａ更利用科研，設計特別的鋁合金的「Ｆ１」車架。事實上，不少美國企業都有「
意料」之外的科研╱科技成果，例如「光纖」，Ｃｏｒｎｉｎｇ於５０年前成功量產了「
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｂｒｅ」。Ｃｏｒｎｉｎｇ生產消費品，但企業科研推動量產「光纖」：
才有今天全球通訊的基礎。科研花費巨大！不少以失敗告終，成功的不多，但成功的科研產品，
可全面提升各行業的生產力。上周Ａｐｐｌｅ公布停產「ｉＰｏｄ」，２０年產品周期，全面改
動了音樂行業。使音樂行業起了革命性的變化。有理論，有創見，也要企業成功執行。「人」是
根本的投入。不少產品，行銷全球，乃意外的：例如「ＷＤ－４０」，本用於清洗火箭的外殼，
而當年科學家又發現「ＷＤ－４０」可用於不少日常的家居用途：「Ｗ」即「Ｗａｔｅｒ」，「
Ｄ」即「Ｄｉｓｐｌａｃｅ」，而「４０」即於第「四十」次試驗才成功。可見消費產品也根本
是高科研產品。商品企業、消費品企業、甚而玩具行業也拉上科研本質！「Ｌｅｇｏ」不少產品
也用上晶片。而各行業之間，也互相影響，有相輔相承的作用，例如金融業為各行各業融資、集
資、收購╱合併。可見不同行業，不同的企業及板塊均重要。
　
　　企業運行有周期性，行業盛衰也有周期性，而股巿自身也有「不、小」的周期。今天美國汽
車業由Ｔｅｓｌａ領軍，但剛起步５年、１０年，可否未來３０年、５０年成為大汽車企業，仍
有待觀察。半世紀有多的晶片行業，不易成功，今天的十大企業，近半世紀投入巨大的科研資金
，因而新加入者，即使有，也非一件易事。
　
　　晶片科研、設計等工序需時甚久，生產更非一件輕易的事情。競爭大，一有不少心，企業可
能損失慘重。軟件當然又是競爭巨大的行業，而不同行業都需要軟件配合。無軟件，有硬件亦「
無用武之地」。電力、核電、企業、金融業全都須要軟件：一旦軟件有「Ｂｕｇｓ」，便使不少
事情未及執行，可大可小。即使是晶片，也可設計有「誤」。因而科研╱科技不可能一點兒也無
失誤。開採金銀銅煤礦場，需要極巨大的車子！因而Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ成為巨大礦車的生
產商，可見各企業來自各行各業，使股巿更有「實力」，不可看輕巨大的礦車，也是高科技產品
。百花齊放，相互推動，自然利好股巿了。
　
　　全球疫情仍左右企業的運作形式及安排。在家居工作可能日多甚而成為常態。那麼由工資以
至運作模式亦必起變化。消費者不必去超巿等，可直接送達家居。這些都使消費類行業作出變革
。科技使消費起了全新形式，「Ａｐｐｓ」多的是，企業面對全新的競爭了。《資深市場人士　
黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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