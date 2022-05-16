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16/05/2022 09:12

《地產人眼－盧展豪》九龍灣發展潛力龐大，將成聚人商區

　　《地產人眼》九龍東發展迅速，其中九龍灣有多幅商業地尚待發展，加上有發展商向城規會
提出申請，將九龍灣國際展貿中心重建成指標甲廈及工業展覽館項目；以及區內多座舊式工廈改
建成商廈，該區勢將有多項大型商業項目登場。依筆者看，九龍灣鄰近啟德發展區，區內地皮可
塑性高，可按市場需求度身訂造成多幢指標商廈及設施，勢吸引更多企業進駐投資，成為聚人之
地。
　
　　九龍區尚未有核心商業區，繁華且人煙稠密的尖沙咀及旺角為消費核心區，而觀塘及長沙灣
原為工業區，其後重建成多幢新商廈，雖然區內偶有優質商廈建成，惟區內新舊交融，仍是長遠
上大規模發展的障礙。然而，現時九龍灣有６幅可供發展的地皮，樓面面積共５７４萬平方呎，
再加上由工廈改建成商廈的項目，總商業樓面供應約千萬平方呎。若然九展重建成３幢２３至
２５層高的商廈，商廈樓面將達１７７﹒５萬平方呎，發展潛力龐大。
　
　　再者，九龍灣鄰近啟德，當啟德鐵路站通車後，配合區內的大型住宅、郵輪碼頭、酒店、啟
德體育城及商業項目等陸續於２０２５年前落成，這地利優勢成為九龍灣的發展助力，並增加了
其投資價值。況且投資著重「先機」，人人皆搶飲「頭啖湯」，當觀塘區的物業呎價已飆升幾回
，投資回報續漸收窄，此更特顯出九龍灣的「頭啖湯」香甜可口。因此，環觀九龍區的未來發展
，筆者認為九龍灣商廈的投資潛力最可觀。
　
　　循投資角度，有人選擇「短揸」賺升幅，亦有人看好遠景，決定「長揸」賺升幅兼收租，九
龍灣確具「長揸」潛力，惟未來發展還看政府的整體規劃及支持力度。盼港府目光更長遠，做好
區內配套，為九龍區打造聚人的核心商業區。
《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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