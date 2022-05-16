《容我世說－張翠容》女記者遇害帶出以巴衝突的惡性循環

《容我世說》過去數月當大家的焦點都放在俄烏戰爭之際，一直處於衝突狀態的以巴地區，

最近隨著一位巴裔女記者的遇害，以巴雙方的矛盾和人權狀況再度惡化，砲火連天，引起國際社

會的關注和不得不出手調停。



半島電視台美藉巴勒斯坦裔女記者希琳．阿克利赫（Ｓｈｉｒｅｅｎ Ａｂｕ

Ａｋｌｅｈ）於上周三（１１日）在西岸北部城鎮傑寧（Ｊｅｎｉｎ）採訪時，被以軍射中頭部

身亡。據報，當時並沒有任何巴人武裝分子與以軍交火，情況相對平靜下，以方狙擊手卻向穿上

有記者標示防彈背心的攝影隊連發數槍，每槍都命中記者和攝影師，而希琳卻受到致命一擊倒下

。



有目擊者指這是以軍故意向記者開槍，屬有意的暗殺，如是者以方便可能涉及違反「日內瓦

公約」，即戰區的記者在沒有參與敵對行動下，應視為平民受到保護，而其採訪權也應獲尊重。

可是，過去２０年以來多場戰爭，記者成為攻擊目標時有發生，襲擊者鮮有面對國際審判，「日

內瓦公約」形同廢置的條文。



巴人就希琳之死要求進行徹底的獨立調查，聯合國安理會和阿拉伯聯盟也發表譴責聲明，但

我相信到最後調查會不了了之，這是根據過去經驗所作出的推測。事實上，希琳不是第一位受襲

記者，過去遇害記者死因都沒有得到正視，公義無法伸張。再看看希琳的喪禮，以軍公然驅趕送

喪隊伍，不給予死者尊重和安寧，從中可見以巴兩者的不對等關係。



我和希琳算有幾面之緣。早於０２年巴人自治區被圍困，傑寧更是以軍圍困的重點，甚至聯

合國和國際人道組織也不能進入該地。有傳聞指傑寧難民營遭屠殺，我因此希望到那裏看過究竟

。但我從未去過傑寧，有人便介紹希琳給我認識。他們很熱心幫我，期待有外國記者把傑寧的故

事帶出去。



５１歲的希琳是位出生於伯利恒的基督徒，她熱誠、勇敢和專業，被視為巴勒斯坦一把重要

的聲音，半島電視台一張不可或缺的巴人記者臉孔，想不到她今次就這樣倒在傑寧的採訪路上，

不能再起來。



我曾多次到訪傑寧採訪，第一次早於０２年當傑寧難民營遭到以色列最致命的圍困，我和好

些和平工作者在圍困過後不久，但戒嚴令仍未結束下偷進難民營進行視察，欲知屠殺的真相。居

住在難民營的巴人大多是１９４８年以色列立國時，被迫逃離家園至此的難民，營內共有約

１３０００居民擠在不及一平方公里的地方。



我在０２年到訪時所看見的情況，可謂是滿目蒼夷，如同鬼域。跟著的２０年傑寧不時都受

到以軍襲擊，令到難民營愈見激進，現在難民營內有一半人口為武裝分子，而傑寧也成為多個激

進武裝組織的大本營，它變成西岸的加沙。每當以色列用最狠的手段欲摧毁這個城市，當地的武

裝分子也以最頑強的姿態去還擊，使得以色列久攻不下，傑寧亦因此被視之為巴人最堅實的抗爭

中心。



今次傑寧和以軍的衝突，近因在於東耶路撒冷巴人的居住權被否定，他們的房子過去多年不

斷遭到以軍強行拆卸，最近兩年拆缷行動更為頻密，傑寧武裝分子以為同胞復仇之名，向以色列

城市進行偷襲，死傷者包括以軍和平民。以色列迅速採取報復行動，年前在齋戒月結束當天突襲

巴人最神聖的阿薩克清真寺後，上個月底齋戒月期間再度禁止巴人進入耶路撒冷舊城，並正當巴

人在阿薩克清真寺為開齋禱告時，以軍衝入寺內作出拘捕。



就這樣雙方爆發新一輪衝突，傑寧又是個風暴眼，今次更有記者遇害。我們所看到的是個惡

性大循環，是雞先還是雞蛋先的大哉問，究竟問題根源在哪？以巴互相指責，但只要巴人一天生

活在佔領之下，國際社會無視以色列的土地擴張，令整個以巴地區成為滋生激進主義的土壤，和

平便遙不可及。可悲的是，目前大家都聚焦在疫情和俄烏戰爭所帶來的全球通脹和糧食危機，少

關注巴勒斯坦其實和其他阿拉伯地方一樣，疫情及烏戰令他們生存狀況雪上加霜，但可惜似乎已

沒有西方大國願意為以巴和平進程再作努力了，那麼希琳之死只不過是巴人地區眾多悲劇的其中

一宗，誰會去徹查？《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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