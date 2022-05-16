【聚焦人幣】人幣中間價升２７點子止步六連貶，報６﹒７８７１

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８７１，

較上個交易日升２７點子，止步六連貶，暫時脫離２０２０年９月３０日以來近２０個月低位，

上個交易日報６﹒７８９８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７８７１ －２７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０６０３ ＋４８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２４４４ －４４２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４６ －３﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３１７９ ＋２１３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１３７ ＋４３８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２６３７ ＋１８７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８７２１ ＋４１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７６７９ －８８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５７４ ＋４１２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７６ ＋１３﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５１５９ ＋３７２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８１６ ＋１３０﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒４５００ －１２０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

