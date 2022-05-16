【聚焦人幣】人幣中間價升２７點子止步六連貶，報６﹒７８７１

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８７１，
較上個交易日升２７點子，止步六連貶，暫時脫離２０２０年９月３０日以來近２０個月低位，
上個交易日報６﹒７８９８。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒７８７１ －２７﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０６０３ ＋４８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２４４４ －４４２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６４６ －３﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３１７９ ＋２１３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７１３７ ＋４３８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２６３７ ＋１８７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８７２１ ＋４１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７６７９ －８８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２５７４ ＋４１２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７６ ＋１３﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５１５９ ＋３７２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８１６ ＋１３０﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒４５００ －１２０﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載