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16/05/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升２７點子止步六連貶，報６﹒７８７１

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８７１，
較上個交易日升２７點子，止步六連貶，暫時脫離２０２０年９月３０日以來近２０個月低位，
上個交易日報６﹒７８９８。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７８７１　　－２７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０６０３　　＋４８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２４４４　－４４２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４６　　　－３﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３１７９　＋２１３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１３７　＋４３８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６３７　＋１８７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７２１　　＋４１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７６７９　　－８８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５７４　＋４１２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７６　　＋１３﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒５１５９　＋３７２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８１６　＋１３０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒４５００　－１２０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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