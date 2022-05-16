《鍾之日記》封控效應盡顯，經濟數據惡化



《鍾之日記》５月１６日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



上海、深圳、吉林等多城新冠疫情封控衝擊下，４月金融、經濟數據大走樣，人行上周五

（１３日）公布的４月金融數據斷崖式下跌，新增人民幣貸款６４５４億元（人民幣．下同），

遠低預期的１５１５０億元，創下２０１７年１２月以來的四年半新低，同比少增８２３１億元

；４月社會融資規模增量為９１０２億元，亦大幅低於２﹒３萬億元預期，並較上年同期腰斬。

國家統計局今早公布的工業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車，４月社會消費品零售總

額同比下降１１﹒１％，為２０２０年３月以來最低；４月規模以上工業增加值亦意外同比下降

２﹒９％，為２０２０年２月以來最低；首４月全國固定資產投資同比增長６﹒８％，為年內最

低水平。４月全國城鎮調查失業率相應升至６﹒１％的逾兩年高點。國家統計局承認４月疫情對

經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經

濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復甦。



＊恒指兩萬點再得而復失＊



美股三大指數上周五顯著反彈，納指急升３﹒８％，港股上周五高收５１８點後，今早再升

逾兩百點後，之後一度受內地「三頭馬車」遜預期下倒跌，兩萬點又再得而復失。恒指高開

２３２點或１﹒１７％，曾升２７４點，報２０１７３；及後內地公布４月數據均遠遜預期，中

港股市掉頭向下。恒指曾跌１３３點，見１９７６４點半日低；午後窄幅好淡爭持，恒指最終收

報１９９５０，升５１點或０﹒２６％。國指升１９點或０﹒２８％，報６８２６點。科指升不

足１點，報４０３９點。北水流入減至只有１９﹒３２億港元，全日大市成交只有９３０﹒１５

億港元，是５月４日以來再次少於千億元。

摩通僅兩個月後對中概科技股看法轉好，上調多隻股份評級及目標價。美團（０３６９０）

今早先升後跌，收挫２﹒５％，居成交金額榜首位。阿里巴巴（０９９８８）升２﹒９％。快手

（０１０２４）升０﹒８％。京東（０９６１８）明日公布季績，先跌後升０﹒２％。騰訊

（００７００）周三放榜，跌１﹒２％。平安好醫生（０１８３３）升４﹒７％，萬國數據

（０９６９８）升５﹒６％，為全日表現最好科指成份股。



＊Ａ場輕觸３１００，外資見流走＊



滬深股市今早高開，滬綜指高開０﹒５３％，暫上３１００關，不過隨後公布的經濟數據令

人失望，三大指數齊齊翻綠，滬綜指反覆向下，午後在房企發債的刺激下，跌幅一度收窄，收市

仍跌０﹒３４％，報３０７３﹒７５點，深成指軟０﹒６％，創業板指跌１﹒１４％。

人民銀行今日提早對明日（１７日）到期的中期借貸便利操作（ＭＬＦ）１０００億元等量

續作，期限１年，利率仍持平為２﹒８５％。同時，人行連續第２３日開展１００億元７天期逆

回購操作，中標利率持平２﹒１％。全口徑計，今日淨投放１１００億元人民幣。外資急逃通過

陸股通流走７８﹒２６億元。滬深兩市成交７８６２億元，按日增加３﹒８％。



＊碧桂園拉升一成，據報獲選為示範房企＊



內地出手救樓市，人行銀保監聯手宣布將首套房貸利率下限下調２０個基點，加上中國監管

機構正在推進幫助民營開發商本周發行境內債券的計劃，地產股逆市向好。

財經資訊平台ＲＥＤＤ引述知情人士稱，中國監管機構正在推進相關計劃，以幫助一些民營

開發商最早於本周發行境內債券。碧桂園午後愈升愈有，一度升達１５％，最後收升１０﹒４％

，同系的碧桂園服務（０６０９８）升５﹒２％。龍湖（００９６０）、旭輝（００８８４）齊

升４﹒８％，中海外（００６８８）升２﹒２％，潤地（０１１０９）升０﹒６％。

報道引述知情人士表示，碧桂園、美的置業和龍湖已被監管機構選為示範企業，將率先發債

。國內交易所上周末通知這三家公司開始準備本周發行新的人民幣債券。債券將受到信用違約掉

期（ＣＤＳ）或信用風險緩釋憑證（ＣＲＭＷ）保護。

美的置業（０３９９０）方面表示，「發債一事屬實。」下午開盤後，美的置業股價一度漲

超過８％，收市升７﹒９％。

值得留意的是，陷債務危機的中國恒大（０３３３３）再有不利消息，據內地查冊「天眼查

Ａｐｐ」顯示，近日，恒大地產集團新增多則被執行訊息，其中最新一則執行標的達１６﹒９億

元人民幣，執行法院為廣州市中級人民法院，被執行４家企業均為恆大關聯公司。截至目前，恒

大地產集團被執行總標的已超１３４億元。



＊傳內銀被要求認購內房新債，郵儲行跌２％＊



而中資銀行已被要求認購這些新債券。內房發債內銀「硬食」，相關股份全日表現偏弱，郵儲行

（０１６５８）跌１﹒７％，中行（０３９８８）跌近１％，工行（０１３９８）跌０﹒２％，

惟建行（００９３９）升０﹒２％，農行（０１２８８）無升跌。

另外，內地４月信貸數據一片慘淡，市場普遍預計，５月ＬＰＲ利率將進一步調降，以進一

步降低企業融資成本。不過，宏觀經濟偏弱的背景下，降息之舉將令本已盈利緊拙的銀行業雪上

加霜。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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