【新冠肺炎】北京新增３９例確診，昌平劃定重點區域，倡居家辦公

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京通報，１５日新增３９例本土確診病

例和１５例無症狀感染者，涉６區，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無

症狀感染者。治癒出院４１例。

北京昌平發布消息，當前，北京市社會面仍有多點散發病例，與疫情較量正處在膠著狀態。

特別是昌平區南部區域人員流動性較大，帶來病毒隱匿傳播風險。為迅速阻斷病毒傳播渠道，盡

快實現社會面清零，自１６日零時起，劃定昌平區北清路－七北路－七北南路以南至區界範圍為

重點區域。該區域內人員倡導居家辦公，減少流動。

北京朝陽區、房山區、順義區、豐台區繼續實行居家辦公和點對點閉環管理。

自４月２２日以來，北京市疾控中心累計完成４６１例本土感染者標本測序，序列比對結果

顯示，北京存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全

一致。本輪疫情存在兩條獨立傳播鏈並引發傳播鏈分支。３地調為高風險地區 ２地調為中風險

地區。



＊北京將繼續進行三輪區域核酸篩查＊



５月１４日，北京市開展了１２個區的區域核酸篩查，共採樣檢測２１１９萬人，檢出１１

管混採陽性，其中豐台區８管、海澱區３管。５月１６日、１７日、１８日，東城區、西城區、

朝陽區、海澱區、豐台區、石景山區、房山區、通州區、順義區、昌平區、大興區、經開區１２

區繼續進行三輪區域核酸篩查。門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區５個生態涵養區進

行常態化核酸檢測。



＊新增一宗岳各莊市場相關聚集性疫情＊



岳各莊市場相關聚集性疫情通過社會面核酸篩查發現。共發現１５例感染者，其中１０例為

岳各莊市場工作人員，５例為同住人員，現住址均位於豐台區。流調溯源工作正在進行中。岳各

莊批發市場臨時休市，豐台區指導新發地批發市場擴充貨源。

中鐵十一局三公司相關聚集性疫情新增感染者１９例，累計報告感染者６８例。流調溯源工

作正在進行中。

５３４路公交場站乘務人員相關聚集性疫情新增感染者１例，為管控人員，累計報告感染者

４例。流調溯源工作正在進行中。

房山區韻達快遞長陽分部相關聚集性疫情新增感染者５例，均為管控人員，累計報告感染者

２１例。流調溯源工作正在進行中。

