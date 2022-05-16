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16/05/2022 09:10

【新冠肺炎】北京新增３９例確診，昌平劃定重點區域，倡居家辦公

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京通報，１５日新增３９例本土確診病
例和１５例無症狀感染者，涉６區，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無
症狀感染者。治癒出院４１例。
　　北京昌平發布消息，當前，北京市社會面仍有多點散發病例，與疫情較量正處在膠著狀態。
特別是昌平區南部區域人員流動性較大，帶來病毒隱匿傳播風險。為迅速阻斷病毒傳播渠道，盡
快實現社會面清零，自１６日零時起，劃定昌平區北清路－七北路－七北南路以南至區界範圍為
重點區域。該區域內人員倡導居家辦公，減少流動。
　　北京朝陽區、房山區、順義區、豐台區繼續實行居家辦公和點對點閉環管理。
　　自４月２２日以來，北京市疾控中心累計完成４６１例本土感染者標本測序，序列比對結果
顯示，北京存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全
一致。本輪疫情存在兩條獨立傳播鏈並引發傳播鏈分支。３地調為高風險地區　２地調為中風險
地區。
　
＊北京將繼續進行三輪區域核酸篩查＊
　
　　５月１４日，北京市開展了１２個區的區域核酸篩查，共採樣檢測２１１９萬人，檢出１１
管混採陽性，其中豐台區８管、海澱區３管。５月１６日、１７日、１８日，東城區、西城區、
朝陽區、海澱區、豐台區、石景山區、房山區、通州區、順義區、昌平區、大興區、經開區１２
區繼續進行三輪區域核酸篩查。門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區５個生態涵養區進
行常態化核酸檢測。
　
＊新增一宗岳各莊市場相關聚集性疫情＊
　
　　岳各莊市場相關聚集性疫情通過社會面核酸篩查發現。共發現１５例感染者，其中１０例為
岳各莊市場工作人員，５例為同住人員，現住址均位於豐台區。流調溯源工作正在進行中。岳各
莊批發市場臨時休市，豐台區指導新發地批發市場擴充貨源。
　　中鐵十一局三公司相關聚集性疫情新增感染者１９例，累計報告感染者６８例。流調溯源工
作正在進行中。
　　５３４路公交場站乘務人員相關聚集性疫情新增感染者１例，為管控人員，累計報告感染者
４例。流調溯源工作正在進行中。
　　房山區韻達快遞長陽分部相關聚集性疫情新增感染者５例，均為管控人員，累計報告感染者
２１例。流調溯源工作正在進行中。

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