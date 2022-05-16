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16/05/2022 09:17

【新冠肺炎】上海新增陽性病例降至千例以下

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市衛健委通報，昨日（１５日）上海
新增本土新冠肺炎確診病例６９例和無症狀感染者８６９例，其中４２例確診病例為既往無症狀
感染者轉歸，２７例確診病例和８６９例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠
肺炎確診病例１例，在閉環管控中發現。昨日上海新增本土死亡病例４例。
　　截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾６２萬例，死亡共計５７５例。

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