【新冠肺炎】江西省實現全省全域全面動態清零

《經濟通通訊社１６日專訊》江西省新冠肺炎疫情防控新聞發布會上宣布，截至５月１５日

，江西全省本輪突發疫情實現了全域動態清零，絕大部分突發疫情均在一個潛伏期內得到有效控

制。江西全省正常生產生活秩序正在全面有序恢復。（ｃｔ）

