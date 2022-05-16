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16/05/2022 15:58

【新冠肺炎】江西省實現全省全域全面動態清零

　　《經濟通通訊社１６日專訊》江西省新冠肺炎疫情防控新聞發布會上宣布，截至５月１５日
，江西全省本輪突發疫情實現了全域動態清零，絕大部分突發疫情均在一個潛伏期內得到有效控
制。江西全省正常生產生活秩序正在全面有序恢復。（ｃｔ）

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