【新冠肺炎】內地昨增本土及無症狀逾千一宗，上海新增少於千宗

《經濟通通訊社１６日專訊》內地疫情持續回落，１５日新增本土及無症狀逾１１００宗。

國家衛健委公布，１５日全國新增本土確診病例１４０宗，上海佔６９宗，北京３９宗，四川

１４宗，河南８宗，廣東５宗，浙江２宗，遼寧、江蘇、貴州各１宗。

新增本土無症狀感染者１０１９宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有８６９例，四川

７４宗，北京１５例，河南１３宗，遼寧１０宗，安徽８宗，青海７宗，天津、河北、湖北各４

宗，吉林３宗，黑龍江及廣東各２宗，江蘇、廣西、貴州、雲南各１宗。

昨日上海新增６９宗本土確診及８６９宗無症狀感染者，即共有９３８宗本土個案；內地新

增死亡病例４宗，均為本土病例，均在上海。上海市副市長宗明今早表示，目前全市１６個區已

有１５個區實現社會面清零，封控區總人數降至１００萬人以內，昨天新增陽性感染者數字首次

降至１０００宗以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，上海疫情得到有效控制，

防控取得階段性成效。



＊衛健委主任：提前規劃準備永久性方艙醫院等＊



２０２２年第１０期《求是》雜志刊發國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉的署名文章《

堅定不移貫徹「動態清零」總方針 堅決鞏固疫情防控重大戰略成果》。文章稱，完善常態化監

測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行１５分鍾核酸「採樣圈」，每周定期檢測，重點人

群加大檢測頻次。此外，進一步提升核酸檢測能力，以可移動檢測力量為重點，加強公共檢測實

驗室、城市檢測基地、第三方實驗室建設。

在採樣人員調配上盡量不要擠占日常醫療資源，醫療機構的檢測能力主要保障日常疾病診療

。收治隔離能力再加強，提前規劃准備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，

把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用。（ｃａ）

