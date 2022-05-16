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16/05/2022 11:35

【恒大困局】恒大地產再被強制執行１６﹒９億人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》据企業資料平台天眼查顯示，恒大（０３３３３）旗下恒大地
產近期新增多則被執行信息，其中最新一則執行標的達１６﹒９億元（人民幣．下同），執行法
院為廣州市中級人民法院，被執行４家企業均為恒大關聯公司。
　　截至目前，恒大地產有限公司被執行總標的已逾１３４億元。（ｄｗ）

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