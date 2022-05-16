【恒大困局】恒大地產再被強制執行１６﹒９億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》据企業資料平台天眼查顯示，恒大（０３３３３）旗下恒大地

產近期新增多則被執行信息，其中最新一則執行標的達１６﹒９億元（人民幣．下同），執行法

院為廣州市中級人民法院，被執行４家企業均為恒大關聯公司。

截至目前，恒大地產有限公司被執行總標的已逾１３４億元。（ｄｗ）

