【新冠肺炎】據報特斯拉推遲上海工廠復產計劃至少一周

《經濟通通訊社１６日專訊》外媒《路透》引用內部備忘錄報道，特斯拉將上海工廠的恢復

生產計劃推遲至少一周。特斯拉原本計劃從１６日起，將上海工廠的產量提高到每天２６００輛

的封控前水平。

報道並指，特斯拉計劃上海工廠本周維持實行一班制，日產量約１２００部，目標２３日起

再將日產量提高到封控前水平。（ｄｗ）

