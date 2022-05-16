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16/05/2022 09:13

【新冠肺炎】中國封控產生大量垃圾，上海涉疫垃圾激增３﹒５倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上海已經封控長達一個多月，當地採取的封鎖和限制措施正在
導致城市垃圾大量增加。在上海，醫院、發燒門診、隔離場所及其他方面產生的涉疫垃圾已經達
到每天１４００噸，比３月份本輪疫情爆發前的每天３０８噸成長３﹒５倍。據《人民日報》報
道，上海的專項生活垃圾也從２月的日均７３噸增至近期每天３３００噸。
　　根據野村分析，中國上個月有４５個城市的約３﹒７３億人處於封鎖或部分封鎖狀態，相當
於歐盟總人口的四分之三以上。雖然上海新病例數量正在減少，但北京和其他中國城市正在收緊
限制措施，以遏制本地疫情爆發，導致食品外賣和網購激增，大量增加的包裝材料廢棄物給中國
本已緊張的垃圾處理系統帶來了壓力。
　　中國每天產生數億噸的城市生活垃圾，而且由於大多數家庭不進行垃圾分類，因此９７％的
垃圾只能掩埋或焚化。中國６５４個垃圾填埋場中的大部分已經提前填滿，２８６個垃圾焚燒廠
產能不足。

＊北京和上海官員承諾加大垃圾清理和處置＊

　　北京市政府承諾將做好生活垃圾「及時」收運處理，確保垃圾日產日清、規範處置。上海已
經新建了三座醫療垃圾處置設施，使得上海的日處理能力達到１５００噸。不過，在疫情爆發之
前，中國就面臨網購產生的垃圾問題。綠色和平估計中國網購２０１８年產生９４０萬噸包裝垃
圾，到２０２５年可能飆升至４１００萬噸。（ｊｔ）

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