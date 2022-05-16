【數據解讀】分析料５月ＬＰＲ下調以降成本，下半年社融高點上移

《經濟通通訊社１６日專訊》人行上周五（１３日）公布的４月金融數據斷崖式下跌，新增

人民幣貸款６４５４億元（人民幣．下同），遠低預期的１５１５０億元，創下２０１７年１２

月以來的四年半新低，同比少增８２３１億元；４月社會融資規模增量為９１０２億元，亦大幅

低於２﹒３萬億元預期，並較上年同期腰斬。中信證券認為，人民幣貸款是社融主要的拖累項，

背後原因是近期疫情的影響、要素短缺和原材料成本上漲。人民幣貸款結構方面特徵與前幾個月

相近，仍是企業中長期貸款佔比低，居民貸款明顯同比少增。該機構預計５月ＬＰＲ可能下調，

有望降低企業融資成本。另外，人行表示未來「宏觀槓桿率會有所上升」，對應下半年的社融高

點可能比之前預計的更高。

光大證券認為，４月新增社融明顯低於市場預期和往年同期水平，表內信貸同比大幅收縮是

主要拖累來源，尤其是居民住房、消費以及經營貸款均呈現同比大幅收縮態勢。展望政策將全面

提速，５月ＬＰＲ調降可期。４月，人行通過降準、上繳結存利潤以及建立存款利率市場化調整

機制，已經對金融機構負債成本進行了明顯壓降。向前看，人行有望繼續多措並舉降低金融機構

負債成本，引導社會融資成本繼續下行。（ｗｌ）

